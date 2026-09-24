Parathyro logo
Ατζέντα
Επίκαιρα
Θέματα
Θέατρο
«Φροστ/Νίξον»: Η ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση ανεβαίνει στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.09.2026 15:01
Header Image

Το πολιτικό δράμα του Πήτερ Μόργκαν, βασισμένο στις περίφημες συνεντεύξεις του Ντέιβιντ Φροστ με τον Ρίτσαρντ Νίξον μετά το Watergate, παρουσιάζεται από τις 7 Νοεμβρίου σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

Μια από τις γνωστότερες τηλεοπτικές αναμετρήσεις του 20ού αιώνα μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από το «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, που παρουσιάζει η Νέα Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Η παράσταση, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής Ντέιβιντ Φροστ και ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον. Την άνοιξη του 1977, λίγα χρόνια μετά το σκάνδαλο Watergate και την παραίτηση του Νίξον, οι δυο τους κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλο για μια σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Στο έργο του Μόργκαν, η συνέντευξη μετατρέπεται σταδιακά σε μια αναμέτρηση για τον έλεγχο της αφήγησης. Ο Φροστ αναζητά τη δημοσιογραφική αποκάλυψη που θα μπορούσε να καθορίσει την καριέρα του, ενώ ο Νίξον επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συνέντευξη για να υπερασπιστεί τη δημόσια εικόνα και την πολιτική του υστεροφημία.

Κάθε ερώτηση, απάντηση και παύση αποκτά έτσι τη δική της βαρύτητα, καθώς οι δύο άντρες προσπαθούν να οδηγήσουν τη συζήτηση εκεί όπου ο καθένας επιθυμεί.

Με αφετηρία το πραγματικό ιστορικό γεγονός, το «Φροστ/Νίξον» στρέφεται σε ζητήματα εξουσίας και πολιτικής ευθύνης, αλλά και στον ρόλο της δημοσιογραφίας και της τηλεοπτικής εικόνας στη διαμόρφωση της δημόσιας μνήμης. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη τη συνάντηση: ποιος έχει τελικά τη δύναμη να καθορίσει την εκδοχή της ιστορίας που θα μείνει;

Τους δύο κεντρικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βαρνάβας Κυριαζής, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και ο Γιώργος Αναγιωτός, ως Ντέιβιντ Φροστ. Μαζί τους εμφανίζονται οι Σταύρος Δημόπουλος, Ανδρέας Βούλγαρης, Γρηγόρης Γεωργίου, Μιχάλης Παπέττας, Μαρίνα Μακρή, Δημήτρης Αντωνίου, Φάνος Θεοφάνους και Ιωάννα Κεραυνού.

Τα σκηνικά υπογράφει ο Γιώργος Γιάννου, τα κοστούμια η Έλενα Κατσούρη, τη μουσική ο Δημήτρης Ζαχαρίου και τον σχεδιασμό των βιντεοπροβολών ο Νίκος Μυλωνάς. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Φάνος Θεοφάνους και βοηθός ενδυματολόγου η Κατερίνα Σταύρου.

INFO

«Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν

Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους»

Από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Εισιτήρια: €15 | €6 για ανέργους, συνταξιούχους, πολύτεκνους και άτομα κάτω των 25 ετών, με την επίδειξη των αντίστοιχων αποδεικτικών.

Πληροφορίες και εισιτήρια: ΘΟΚ, 77772717, Τρίτη–Κυριακή 10:00–13:30 και 16:00–18:00.

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΟΚ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα