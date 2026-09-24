«Φροστ/Νίξον»: Η ιστορική τηλεοπτική αναμέτρηση ανεβαίνει στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ

Μια από τις γνωστότερες τηλεοπτικές αναμετρήσεις του 20ού αιώνα μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από το «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, που παρουσιάζει η Νέα Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Η παράσταση, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής Ντέιβιντ Φροστ και ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον. Την άνοιξη του 1977, λίγα χρόνια μετά το σκάνδαλο Watergate και την παραίτηση του Νίξον, οι δυο τους κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλο για μια σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Στο έργο του Μόργκαν, η συνέντευξη μετατρέπεται σταδιακά σε μια αναμέτρηση για τον έλεγχο της αφήγησης. Ο Φροστ αναζητά τη δημοσιογραφική αποκάλυψη που θα μπορούσε να καθορίσει την καριέρα του, ενώ ο Νίξον επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συνέντευξη για να υπερασπιστεί τη δημόσια εικόνα και την πολιτική του υστεροφημία.

Κάθε ερώτηση, απάντηση και παύση αποκτά έτσι τη δική της βαρύτητα, καθώς οι δύο άντρες προσπαθούν να οδηγήσουν τη συζήτηση εκεί όπου ο καθένας επιθυμεί.

Με αφετηρία το πραγματικό ιστορικό γεγονός, το «Φροστ/Νίξον» στρέφεται σε ζητήματα εξουσίας και πολιτικής ευθύνης, αλλά και στον ρόλο της δημοσιογραφίας και της τηλεοπτικής εικόνας στη διαμόρφωση της δημόσιας μνήμης. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη τη συνάντηση: ποιος έχει τελικά τη δύναμη να καθορίσει την εκδοχή της ιστορίας που θα μείνει;

Τους δύο κεντρικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βαρνάβας Κυριαζής, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και ο Γιώργος Αναγιωτός, ως Ντέιβιντ Φροστ. Μαζί τους εμφανίζονται οι Σταύρος Δημόπουλος, Ανδρέας Βούλγαρης, Γρηγόρης Γεωργίου, Μιχάλης Παπέττας, Μαρίνα Μακρή, Δημήτρης Αντωνίου, Φάνος Θεοφάνους και Ιωάννα Κεραυνού.

Τα σκηνικά υπογράφει ο Γιώργος Γιάννου, τα κοστούμια η Έλενα Κατσούρη, τη μουσική ο Δημήτρης Ζαχαρίου και τον σχεδιασμό των βιντεοπροβολών ο Νίκος Μυλωνάς. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Φάνος Θεοφάνους και βοηθός ενδυματολόγου η Κατερίνα Σταύρου.

INFO

«Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν

Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους»

Από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

Εισιτήρια: €15 | €6 για ανέργους, συνταξιούχους, πολύτεκνους και άτομα κάτω των 25 ετών, με την επίδειξη των αντίστοιχων αποδεικτικών.

Πληροφορίες και εισιτήρια: ΘΟΚ, 77772717, Τρίτη–Κυριακή 10:00–13:30 και 16:00–18:00.