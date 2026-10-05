ΘΟΚ: Από Τσέχωφ και Ίψεν μέχρι κυπριακή κωμωδία στις 39 παραστάσεις του Ερασιτεχνικού Φεστιβάλ

Με 39 παραστάσεις από ισάριθμα ερασιτεχνικά θεατρικά σύνολα από όλη την Κύπρο αρχίζει σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026, το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2026, οι ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, με το Φεστιβάλ να δίνει για ακόμη μία χρονιά χώρο στην ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία από ολόκληρη την Κύπρο.

Όπως αναφέρει ο ΘΟΚ, το Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου αποτελεί μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν το θέατρο και συμβάλλουν ενεργά στην καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική ζωή του τόπου, καλώντας παράλληλα το κοινό να γνωρίσει και να στηρίξει τη δουλειά των ομάδων.

Το πρόγραμμα απλώνεται σε θεατρικές σκηνές, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία και χώρους κοινοτήτων σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, με το ρεπερτόριο να κινείται από το κλασικό και το σύγχρονο θέατρο μέχρι την κυπριακή κωμωδία. Ανάμεσα στα έργα που θα παρουσιαστούν βρίσκονται η «Μαντάμ Σουσού» και το «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά, «Ο βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ, «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο, το «Μιστέρο Μπούφο» των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, η «Έντα Γκάμπλερ» του Χένρικ Ίψεν, καθώς και η «Λυσιστράτη» και ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη.

Την Καλλιτεχνική Επιτροπή του φετινού Φεστιβάλ αποτελούν η σκηνοθέτρια Μαρία Ιόλη Καρολίδου, η ηθοποιός Μάριαν Κυπριανού και η θεατρολόγος Βαλεντίνα Πολυκάρπου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: