Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι γράφει ιστορία ως Ριχάρδος Β΄ στη Royal Shakespeare Company

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι θα γίνει η πρώτη ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Ριχάρδο Β΄ σε παραγωγή της Royal Shakespeare Company (RSC), στο πλαίσιο της καλοκαιρινής σεζόν του 2027.

Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Αυστραλή πρωταγωνίστρια είναι ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «The Night Manager» και την ερμηνεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα στις δύο τελευταίες σεζόν του «The Crown». Αναλαμβάνει έναν εμβληματικό ρόλο που στο παρελθόν έχουν ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, οι Ντέιβιντ Τέναντ, Ντέρεκ Τζάκομπι, Τζέρεμι Άιρονς, Μάικλ Ρεντγκρέιβ και Σαμ Γουέστ.

Τη σκηνοθεσία της παραγωγής υπογράφει ο Ντάνιελ Ράγκετ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Royal Shakespeare από τις 10 Απριλίου έως τις 22 Μαΐου, με την επίσημη πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν ο σκηνογράφος Λέσλι Τράβερς και η δραματουργός Ρεμπέκα Λάθαμ, ενώ το υπόλοιπο καστ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με το WhatsOnStage.

Οι καλλιτεχνικοί συνδιευθυντές της RSC, Ντάνιελ Έβανς και Ταμάρα Χάρβεϊ, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία.

«Έχοντας θαυμάσει τη δουλειά της Ελίζαμπεθ στο θέατρο και την οθόνη, καθώς και την ικανότητά της να συνδυάζει την τεράστια ευαλωτότητα με το θάρρος, είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να υποδυθεί τον Ριχάρδο στην RSC».

Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός συζητούσαν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν εδώ και αρκετά χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Ντάνιελ Ράγκετ δήλωσε:

«Ξεπερνά ακόμα και τα πιο τρελά μου όνειρα το ότι επιστρέφω στην RSC για τρίτη φορά. Νιώθω απίστευτα υπερήφανος και ευγνώμων».

Πηγή: ΚΥΠΕ