«Diversity – Διαφορετικότητα»: Ο θεατρικός φωτισμός του Γεώργιου Κουκουμά ταξιδεύει στην Τιφλίδα

Η Διεθνής Μπιενάλε Σκηνογραφίας της Τιφλίδας φέρνει κοντά καταξιωμένους και νέους δημιουργούς από τον χώρο της σκηνογραφίας, της ενδυματολογίας, του θεατρικού φωτισμού και των εικαστικών τεχνών της παράστασης. Μέσα από εκθέσεις επαγγελματιών και φοιτητών, αποτελεί σημείο συνάντησης διαφορετικών θεατρικών παραδόσεων, δημιουργικών προσεγγίσεων και σύγχρονων πρακτικών.

Στις εκθέσεις επαγγελματιών και φοιτητών του 2026 συμμετέχουν δέκα χώρες: Γεωργία, Καναδάς, Καζακστάν, Κίνα, Λιθουανία, Λευκορωσία, Κύπρος, Ουκρανία, Ουγγαρία και Πολωνία, όπως αναγράφονται στην επίσημη σήμανση της έκθεσης.

MASTERLAB ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Παράλληλα με τις εκθέσεις, η Μπιενάλε παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MasterLab, με masterclasses, εργαστήρια, διαλέξεις και συζητήσεις. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών γενεών καλλιτεχνών και την ανταλλαγή δημιουργικών μεθόδων, τεχνικών γνώσεων και προσεγγίσεων στον σχεδιασμό της παράστασης.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: «DIVERSITY»

Η Κύπρος εκπροσωπείται από τον σχεδιαστή θεατρικού φωτισμού Γεώργιο Κουκουμά, ο οποίος παρουσιάζει το έργο του με τίτλο «Diversity – Διαφορετικότητα», μέσα από τρεις παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Η έκθεση συνδυάζει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, αναδεικνύοντας διαφορετικές εικαστικές και δραματουργικές προσεγγίσεις στον θεατρικό φωτισμό.

Κεντρική θέση στην παρουσίαση κατέχει η αντίληψη ότι κάθε θεατρική παραγωγή απαιτεί τη δική της φωτιστική γλώσσα. Αντί να επιβάλλει μια σταθερή προσωπική αισθητική, ο σχεδιαστής ανταποκρίνεται στη δραματουργία, στο όραμα του σκηνοθέτη, στο σκηνογραφικό περιβάλλον και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σκηνικού χώρου.

Οι αντιθέσεις φωτός και σκοταδιού, οι σχέσεις χρώματος και σκιάς, οι μεταβολές της ατμόσφαιρας και οι τεχνικές που αντλούν έμπνευση από τον κινηματογράφο λειτουργούν ως εκφραστικά εργαλεία. Ο φωτισμός δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο ορατότητας, αλλά ως ενεργό μέρος της σκηνικής αφήγησης, ικανό να μεταμορφώνει τον χώρο, τη μνήμη, τη φαντασία και το συναίσθημα.

Η κυπριακή συμμετοχή αναδεικνύει τη δημιουργική εργασία που αναπτύσσεται μέσα από τις παραγωγές του ΘΟΚ και τη συμβολή του φωτισμού στο σύγχρονο θέατρο. Η παρουσία της σε μια διεθνή έκθεση δημιουργεί επίσης ευκαιρίες καλλιτεχνικού διαλόγου και ενισχύει τη διεθνή προβολή της κυπριακής σκηνικής δημιουργίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MASTERCLASS

Πέρα από την παρουσίαση της δουλειάς του στην κυπριακή έκθεση, ο Γεώργιος Κουκουμάς πραγματοποίησε επίσης masterclass στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Μπιενάλε. Η συμμετοχή του επεκτάθηκε έτσι πέρα από την έκθεση, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή επαγγελματικής γνώσης και καλλιτεχνικής εμπειρίας μεταξύ δημιουργών της διεθνούς κοινότητας του σκηνικού σχεδιασμού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο της προβολής της Μπιενάλε, ο Γεώργιος Κουκουμάς συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή «New Day» της Γεωργιανής Δημόσιας Τηλεόρασης (1TV) στις 6 Οκτωβρίου 2026, μαζί με άλλους εκπροσώπους της διοργάνωσης. Η τηλεοπτική παρουσία έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστεί η διεθνής εκδήλωση και να αναδειχθεί η συμμετοχή της Κύπρου μέσα από τον σχεδιασμό θεατρικού φωτισμού.

Φωτογραφίες: Giorgi Chitanava