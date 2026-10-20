Ολοκληρώθηκε η τρίτη διοργάνωση του Mitsikouri

Με παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά και νεαρά άτομα ολοκληρώθηκε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Mitsikouri σε Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.

Η τρίτη διοργάνωση του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους και δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σύγχρονες δημιουργίες στον χώρο των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα.

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν έξι παραστάσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Σουηδία: «PLOCK!» από την Grensgeval, «Souvenirs» από τους Claire & Antho, «Coperta» από τη Rotondes, «WOW!» από την BonteHond, «DUST» από την Claire Parsons Co. και «Be Kind» από την Emilie Weisse Circustheater.

Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από δημιουργικές συναντήσεις και εργαστήρια, ενισχύοντας τη συμμετοχή παιδιών και νέων και δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η ολοκλήρωση της τρίτης διοργάνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τη σημασία της ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων για παιδιά και νέους, μέσα από τις οποίες μπορούν να ανακαλύπτουν τις παραστατικές τέχνες με εμπειρία, δημιουργικότητα και συμμετοχή.