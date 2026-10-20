Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Θέατρο
Ολοκληρώθηκε η τρίτη διοργάνωση του Mitsikouri
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 20.10.2026 15:30
Header Image

Έξι παραστάσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς πέντε ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάστηκαν σε Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία, μαζί με δράσεις για παιδιά και νέους.

Με παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά και νεαρά άτομα ολοκληρώθηκε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Mitsikouri σε Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.

Η τρίτη διοργάνωση του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους και δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σύγχρονες δημιουργίες στον χώρο των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα.

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν έξι παραστάσεις από καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Σουηδία: «PLOCK!» από την Grensgeval, «Souvenirs» από τους Claire & Antho, «Coperta» από τη Rotondes, «WOW!» από την BonteHond, «DUST» από την Claire Parsons Co. και «Be Kind» από την Emilie Weisse Circustheater.

Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από δημιουργικές συναντήσεις και εργαστήρια, ενισχύοντας τη συμμετοχή παιδιών και νέων και δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η ολοκλήρωση της τρίτης διοργάνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τη σημασία της ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων για παιδιά και νέους, μέσα από τις οποίες μπορούν να ανακαλύπτουν τις παραστατικές τέχνες με εμπειρία, δημιουργικότητα και συμμετοχή.

 

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
MITSIKOURI
2026
Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Mitsikouri
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα