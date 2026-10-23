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«Το Όνειρο ενός Γελοίου» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στο Θεατράκι του ΡΙΚ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.10.2026 17:15
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Το Θέατρο «Σταγόνες Ζωής» παρουσιάζει στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2026 το εμβληματικό έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Το Όνειρο ενός Γελοίου», σε σκηνοθεσία και διασκευή Τάκη Χριστοφάκη, με τον ηθοποιό Βασίλη Λάβρικωφ επί σκηνής. 

Ένα βαθιά φιλοσοφικό και συγκινητικό ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, της συνείδησης και της αναζήτησης της αλήθειας. Το έργο, που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα φιλοσοφικά διηγήματα του Ντοστογιέφσκι, αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος, απογοητευμένος από τη ζωή και την ανθρώπινη κοινωνία, φτάνει στο σημείο να θεωρεί πως τίποτα δεν έχει πλέον σημασία. 

Η Μαρί Τζαγικϊάν Ιωάννου συμμετέχει στην παράσταση και υπογράφει την κινησιολογία και τη χορογραφία. Ο φωτισμός και ο ήχος είναι του Αντρέα Καρσερά. 

Πληροφορίες 

Ημερομηνίες: Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, Ώρα έναρξης: 20:30 

Χώρος: Θεατράκι ΡΙΚ, Οδός ΡΙΚ, Αγλαντζιά, 2120 Λευκωσία 

Τιμή εισιτηρίου: €10. Κρατήσεις: +357 99370536 (μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS).  

Διάθεση εισιτηρίων: Στο ταμείο του θεάτρου 

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ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΡΙΚ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
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