ΘΥΜΕΛΗ 2027: Μειωμένες κατά €500 οι ανώτατες χορηγίες σε σχέση με πέρσι -Τι αλλάζει στη νέα προκήρυξη

Άρχισαν να διαφαίνονται οι περικοπές στη χρηματοδότηση του πολιτισμού ενόψει του 2027, με την προκήρυξη του Σχεδίου «ΘΥΜΕΛΗ» για το Α' εξάμηνο του νέου έτους να προβλέπει μειωμένα κατά €500 ανώτατα ποσά χορηγίας σε όλες τις κατηγορίες θεατρικών παραγωγών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2026. Η μείωση στις τέσσερις βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης είχε εφαρμοστεί ήδη από το Β΄ εξάμηνο του 2026, με τα ποσά να παραμένουν αμετάβλητα στη νέα προκήρυξη. Ωστόσο, για τις επιλαχούσες παραγωγές καταγράφεται περαιτέρω μείωση κατά €500 ακόμη και σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, με το ανώτατο ποσό να περιορίζεται στις €19.500, έναντι €20.000.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποδίδει τη μείωση των ανώτατων χορηγιών στην ανάληψη του κόστους ελέγχου των οικονομικών απολογισμών από ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή. Με άλλα λόγια, η ανάληψη μιας δαπάνης από το Υφυπουργείο συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση των ανώτατων ποσών που διατίθενται για τις ίδιες τις θεατρικές παραγωγές. Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση περιλαμβανόταν ήδη στην προκήρυξη του Β΄ εξαμήνου του 2026 και διατηρείται στους όρους του νέου Σχεδίου. Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο κατά πόσο η περαιτέρω μείωση για τις επιλαχούσες παραγωγές συνδέεται με την ίδια ρύθμιση, καθώς και ποιο είναι το συνολικό κόστος που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο για τους λογιστικούς ελέγχους.

Πώς διαμορφώνονται οι χορηγίες

Το Σχέδιο προβλέπει τέσσερις βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης, ανάλογα με τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων. Οι δύο πρώτες παραγωγές μπορούν να λάβουν χορηγία έως €49.500 η καθεμία, οι επόμενες έξι έως €39.500, οι επόμενες τέσσερις έως €29.500 και ακόμη τέσσερις έως €19.500.

Σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο του 2026, τα ανώτατα ποσά είναι μειωμένα κατά €500 σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, στην αντίστοιχη προκήρυξη του προηγούμενου έτους, οι δύο πρώτες παραγωγές μπορούσαν να λάβουν έως €50.000, οι επόμενες έξι έως €40.000, οι επόμενες τέσσερις έως €30.000 και ακόμη τέσσερις έως €20.000.

Η αναπροσαρμογή των ποσών πραγματοποιήθηκε στο Β΄ εξάμηνο του 2026 και διατηρείται στην προκήρυξη για το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε παραγωγής, ενώ για τους θεατρικούς μονολόγους το ανώτατο ποσό χορηγίας καθορίζεται στις €15.000.

Μειωμένο το ποσό για τις επιλαχούσες παραγωγές

Η νέα διαφοροποίηση της προκήρυξης αφορά τις επιλαχούσες θεατρικές παραγωγές, για τις οποίες το ανώτατο ποσό χορηγίας μειώνεται από €20.000 σε €19.500. Σε αντίθεση με τις τέσσερις βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης, στις οποίες τα ποσά παραμένουν στα επίπεδα του Β΄ εξαμήνου του 2026, η μείωση για τις επιλαχούσες παραγωγές καταγράφεται για πρώτη φορά στην προκήρυξη του Α΄ εξαμήνου του 2027.

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, σε περίπτωση ακύρωσης εγκεκριμένης παραγωγής, μπορεί να χρηματοδοτηθεί επιλαχούσα πρόταση με βάση τη σειρά κατάταξης, νοουμένου ότι έχει συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 70%. Παράλληλα, εφόσον προκύψουν διαθέσιμα κονδύλια, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων επιλαχουσών προτάσεων που πληρούν το ελάχιστο βαθμολογικό όριο. Και στις δύο περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό που μπορεί να διατεθεί για κάθε πρόταση δεν υπερβαίνει τις €19.500.

Πρόσθετες χορηγίες για κυπριακά έργα και συμπαραγωγές

Πέραν της βασικής χρηματοδότησης, το Σχέδιο περιλαμβάνει πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες θεατρικών παραγωγών. Προβλέπεται πρόσθετη χορηγία €2.000 για την παρουσίαση κυπριακού θεατρικού έργου και €1.500 για έργο Κύπριου θεατρικού συγγραφέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην προκήρυξη.

Για τις συμπαραγωγές προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως €10.000, ενώ για την πραγματοποίηση περιοδειών μπορεί να παραχωρηθεί ενίσχυση έως €6.000. Το Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόσθετη χορηγία €2.000 για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των θεατρικών παραστάσεων. Οι πρόσθετες χορηγίες παραχωρούνται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Σχεδίου και δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα χρηματοδότησης για κάθε αιτητή.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματικοί θεατρικοί φορείς και ομάδες που πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, περιλαμβανομένων νεοσύστατων σχημάτων, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση για τη θεατρική παραγωγή, συνοδευόμενη από καλλιτεχνικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάθε αιτητής δικαιούται να υποβάλει μέχρι δύο αιτήσεις ανά εξάμηνο, ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως δύο παραγωγές. Μία από τις δύο αιτήσεις μπορεί να αφορά παραγωγή για παιδιά ή νεαρά άτομα.

Ειδικότερα, για παραγωγές που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ή νεαρά άτομα, κάθε αιτητής μπορεί να υποβάλει έως δύο αιτήσεις, αλλά να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μόνο για μία.

Στους όρους περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τη συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών, τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση των εγκεκριμένων παραγωγών.

Παράλληλα, προβλέπεται ελάχιστος αριθμός παραστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά της παραγωγής. Για παράδειγμα, σε θέατρα χωρητικότητας άνω των 400 θέσεων απαιτούνται τουλάχιστον δέκα παραστάσεις, ενώ για τις νεοσύστατες θεατρικές ομάδες ο ελάχιστος αριθμός είναι οκτώ.

Αξιολόγηση με ελάχιστη βαθμολογία 70%

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια του Σχεδίου και κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Για να είναι μια παραγωγή επιλέξιμη για χρηματοδότηση, απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 70%.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της πρότασης, τη σύνθεση και την εμπειρία των συντελεστών, τον προγραμματισμό και την τεκμηρίωση της παραγωγής, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία και τις ενέργειες προβολής της.

Σύμφωνα με τους όρους, στον προϋπολογισμό κάθε αίτησης το ποσό που προβλέπεται για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση της παραγωγής πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 2,5% του συνολικού προϋπολογισμού, με αντίστοιχη αποτύπωση στον οικονομικό απολογισμό.

Η τελική βαθμολογική κατάταξη καθορίζει την κατηγορία χρηματοδότησης στην οποία εντάσσεται κάθε εγκεκριμένη παραγωγή, με την παραχώρηση χορηγιών να εξαρτάται και από τα διαθέσιμα κονδύλια του Σχεδίου.

Οικονομικοί απολογισμοί και υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση υποχρεούνται να υποβάλουν αναλυτικό οικονομικό απολογισμό για την υλοποίηση της εγκεκριμένης παραγωγής. Ο απολογισμός πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά, περιλαμβανομένων τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής, καθώς και από καλυπτική επιστολή με υπογραφή και σφραγίδα του αιτητή.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του οικονομικού απολογισμού θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό εγκεκριμένο ελεγκτή, τον οποίο θα διορίζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Οι δικαιούχοι οφείλουν επίσης να υποβάλουν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των παραστάσεων, περιλαμβανομένου του αριθμού παραστάσεων και θεατών.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 27 Νοεμβρίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Α΄ εξάμηνο του 2027 αρχίζει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας grants4arts.cy.

Διαβάστε τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις του ΘΥΜΕΛΗ 2027 για το Α΄ εξάμηνο: