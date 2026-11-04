«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας»: Το έργο του Édouard Louis ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Σιλβέστρου

Το έργο «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» (Combats et métamorphoses d'une femme) του Γάλλου συγγραφέα Édouard Louis παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε παραγωγή της Humart, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Σιλβέστρος, ενώ επί σκηνής θα βρίσκεται ο Ανδρέας Κούτσουμπας.

Το έργο του Édouard Louis, μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές της γαλλικής λογοτεχνίας, αποτελεί μια προσωπική αφήγηση για τη μητέρα του συγγραφέα, τη ζωή της και την προσπάθειά της να απελευθερωθεί από τις κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που την περιόρισαν.

Μέσα από την ιστορία της, ο συγγραφέας εξετάζει ζητήματα κοινωνικής τάξης, φύλου, οικογενειακών σχέσεων και κοινωνικής καταπίεσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα της προσωπικής αλλαγής και χειραφέτησης.

Ο Édouard Louis έχει καθιερωθεί διεθνώς μέσα από έργα που αντλούν από την προσωπική του εμπειρία και διερευνούν τις κοινωνικές ανισότητες, τη βία και τους μηχανισμούς αποκλεισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες και τον χώρο των παραστάσεων, καθώς και για την προπώληση των εισιτηρίων, αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Ερμηνεία: Ανδρέας Κούτσουμπας

Παραγωγή: Humart

Πληροφορίες:

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας»

Πρεμιέρα 11 Δεκεμβρίου 2026.