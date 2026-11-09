«Φροστ/Νίξον»: Η ιστορική μονομαχία εξουσίας και δημοσιογραφίας καθήλωσε το κοινό του ΘΟΚ

Με μεγάλη επιτυχία και σε ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 η πρεμιέρα της παράστασης «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

Το κατάμεστο θέατρο υποδέχθηκε μια παράσταση που μεταφέρει στη σκηνή μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές αναμετρήσεις της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Το κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την εξέλιξη του έργου, επιβραβεύοντας στο τέλος τους ηθοποιούς και τους συντελεστές με παρατεταμένο και ενθουσιώδες χειροκρότημα.

Η πρεμιέρα σηματοδότησε την έναρξη της θεατρικής διαδρομής του έργου στον ΘΟΚ, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Μια ιστορική συνέντευξη που μετατρέπεται σε μάχη για την αλήθεια

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η ιστορική συνάντηση του Βρετανού τηλεπαρουσιαστή Ντέιβιντ Φροστ με τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον, την άνοιξη του 1977, λίγα χρόνια μετά το σκάνδαλο Watergate και την παραίτηση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Φροστ, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Αναγιωτός, αναζητά τη μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη που θα μπορούσε να καθορίσει την επαγγελματική του πορεία. Απέναντί του βρίσκεται ο Ρίτσαρντ Νίξον, με τον Βαρνάβα Κυριαζή στον ομώνυμο ρόλο, ένας έμπειρος πολιτικός που γνωρίζει πώς να χειρίζεται τον δημόσιο λόγο και επιδιώκει να διαμορφώσει ο ίδιος την εικόνα που θα αφήσει στην ιστορία.

Αυτό που αρχίζει ως τηλεοπτική συνέντευξη εξελίσσεται σε μια σκληρή ψυχολογική και πνευματική αναμέτρηση, στην οποία κάθε ερώτηση, κάθε απάντηση και κάθε σιωπή αποκτούν καθοριστική σημασία.

Οι δύο άνδρες επιχειρούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλο, διεκδικώντας όχι μόνο τον έλεγχο της συζήτησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα καταγραφεί η ιστορική αλήθεια.

Η εξουσία, η χειραγώγηση και η δύναμη της εικόνας

Μέσα από το έργο του, ο Πήτερ Μόργκαν υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής πολιτικής βιογραφίας, αναδεικνύοντας διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την εξουσία, τη λογοδοσία, τη δημοσιογραφική ευθύνη και τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας.

Η αντιπαράθεση Φροστ και Νίξον δεν περιορίζεται στην αναζήτηση απαντήσεων για ένα πολιτικό σκάνδαλο. Μετατρέπεται σε μια σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας και στην προσπάθεια ενός ισχυρού πολιτικού προσώπου να προστατεύσει την υστεροφημία του.

Πόσο δύσκολο είναι να οδηγήσει ένας δημοσιογράφος σε μια παραδοχή έναν άνθρωπο που έχει μάθει να ελέγχει τις καταστάσεις; Και ποιος έχει τελικά τη δύναμη να καθορίζει την ιστορική αφήγηση;

Τα ερωτήματα αυτά διατρέχουν ολόκληρη την παράσταση, προσδίδοντας στο έργο ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια εποχή κατά την οποία η πολιτική επικοινωνία, η επιρροή των μέσων ενημέρωσης και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο.

Παρουσία προσωπικοτήτων από την πολιτική και διπλωματική ζωή

Την επίσημη πρεμιέρα τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής, διπλωματικής και δημόσιας ζωής. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους.

Ένας πολυμελής θίασος επί σκηνής

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Βαρνάβας Κυριαζής ως Ρίτσαρντ Νίξον και ο Γιώργος Αναγιωτός ως Ντέιβιντ Φροστ.Τον θίασο συμπληρώνουν ο Σταύρος Δημόπουλος στον ρόλο του Τζιμ Ρέστον, ο Ανδρέας Βούλγαρης ως Τζακ Μπρέναν, ο Γρηγόρης Γεωργίου ως Μπομπ Ζέλνικ, ο Μιχάλης Παπέττας ως Τζον Μπερτ, η Μαρίνα Μακρή ως Κάρολαϊν Κούσινγκ, ο Δημήτρης Αντωνίου ως Σουίφτι Λαζάρ, ο Φάνος Θεοφάνους ως Μανόλο Σάντσεζ και η Ιωάννα Κεραυνού ως Υβόν Γκούλαγκονγκ.

Τη μετάφραση και σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Αραούζος, τα σκηνικά ο Γιώργος Γιάννου, τα κοστούμια η Έλενα Κατσούρη και τη μουσική ο Δημήτρης Ζαχαρίου. Τον σχεδιασμό των βιντεοπροβολών ανέλαβε ο Νίκος Μυλωνάς και τον σχεδιασμό φωτισμού ο Γεώργιος Κουκουμάς. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Φάνος Θεοφάνους, δεύτερη βοηθός σκηνοθέτη η Ιωάννα Κεραυνού και βοηθός ενδυματολόγου η Κατερίνα Σταύρου.

Παραστάσεις στη Λευκωσία και περιοδεία σε τέσσερις πόλεις

Το «Φροστ/Νίξον» συνεχίζει την πορεία του στη Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», στο κτίριο του ΘΟΚ στη Λευκωσία, με παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00 και κάθε Κυριακή στις 18:00. Παράλληλα, η παραγωγή θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος» στη Λάρνακα, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στο Μαρκίδειο Θέατρο στην Πάφο. Όλες οι παραστάσεις της περιοδείας αρχίζουν στις 20:30.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προγραμματισμένη συζήτηση του κοινού με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μετά το τέλος της παράστασης.

Παραστάσεις με υπέρτιτλους και πληροφορίες εισιτηρίων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης της πρόσβασης του κοινού, έχουν προγραμματιστεί και παραστάσεις με υπέρτιτλους.

Στη Λευκωσία, η παράσταση της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου θα διαθέτει αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους, ενώ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Στη Λεμεσό, η παράσταση της 17ης Δεκεμβρίου θα διαθέτει αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

Η γενική τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 15 ευρώ, ενώ προβλέπεται μειωμένο εισιτήριο 6 ευρώ για ανέργους, συνταξιούχους, πολύτεκνους και άτομα κάτω των 25 ετών, με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες και εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.thoc.org.cy και του ταμείου του ΘΟΚ στο τηλέφωνο 77772717. Για την παράσταση στη Λεμεσό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο www.rialto.com.cy ή στο τηλέφωνο 77777745.