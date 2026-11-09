Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και συγγραφέας Φειδίας Μεστάνας

Ο Φειδίας Μεστάνας, γεννημένος στις 12 Φεβρουαρίου 1947, ακολούθησε μια πλούσια δημιουργική διαδρομή, με δραστηριότητα σε διαφορετικούς τομείς της τέχνης. Αφού ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέχισε τις σπουδές του στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Σταυράκου. Παράλληλα, σπούδασε Γραφικές Τέχνες στη σχολή Βακαλό.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας δραστηριοποιήθηκε τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, υπηρετώντας το θέατρο από τη θέση του ηθοποιού αλλά και του σκηνοθέτη.

Σημαντικό κεφάλαιο της θεατρικής του παρουσίας αποτέλεσε η συνεργασία του με το Θέατρο Ένα, όπου συμμετείχε σε αξιόλογες παραγωγές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η «9η Ιουλίου», εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, «Οι Μπουλουκτζήδες» του Στρατή Καρρά, καθώς και το «Κουρδιστό πορτοκάλι» του Άντονι Μπέρτζες, που παρουσιάστηκε το 2001 σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη.

Η καλλιτεχνική του αναζήτηση επεκτάθηκε και στον χώρο της γραφής. Το 1998 κυκλοφόρησε το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους «Το φάντασμα της νεκρής ζώνης», ενώ το 2016 παρουσίασε την ποιητική συλλογή «Ωκεανός του χρόνου», η οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Εν Τύποις, με την επιμέλεια της Ιωάννας Καπλάνη.

Από τη δημιουργική του πορεία δεν έλειψε ούτε ο κινηματογράφος. Μεταξύ των συμμετοχών του περιλαμβάνεται η κυπριακή ταινία μικρού μήκους «Εξ ουσία», σε σκηνοθεσία Αντώνη Ιωαννίδη, η οποία προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου το 2016.

Ξεχωριστή θέση στη ζωή του κατείχε η Αθηένου, με την οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς και έντονο ενδιαφέρον για την ιστορική της κληρονομιά. Το 2019 πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει εκδήλωση στο Χάνι του Μεστάνα, με επίκεντρο την προσωπική ιστορία αιχμαλώτου της τουρκικής εισβολής του 1974. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αξιοποιήθηκε και υλικό από το προσωπικό του αρχείο, συμπεριλαμβανομένων αυθεντικών φωτογραφιών της εποχής.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας του γνωστού Κύπριου ηθοποιού Σωτήρη Μεστάνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τον θάνατό του, η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου αναφέρεται με ιδιαίτερη εκτίμηση στην προσωπικότητα και την προσφορά του. Τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο με πολύπλευρα χαρίσματα, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στις τέχνες και τα γράμματα, μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στις θεατρικές σκηνές της Κύπρου και τη δημιουργική του ενασχόληση με τη λογοτεχνία.

Η Ένωση υπογραμμίζει ακόμη το ήθος, την ευγένεια, την πνευματική καλλιέργεια και την αφοσίωσή του στην υποκριτική, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει τόσο ως καλλιτέχνη όσο και ως άνθρωπο.

Με το έργο και την παρουσία του, ο Φειδίας Μεστάνας αφήνει πίσω του μια αξιόλογη παρακαταθήκη στον πολιτισμό της Κύπρου, αλλά και θερμές αναμνήσεις σε όσους συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του.

Η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του ανθρώπους.