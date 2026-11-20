Ακροάσεις για τη συμπλήρωση της διανομής του έργου «Κάμινος» (προσωρινός τίτλος), της Νάσιας Διονυσίου, ανακοινώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ). Την παράσταση θα σκηνοθετήσει ο Μάριος Κακουλλής και η παραγωγή θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντ-αποκρίσεις» της Πειραματικής Σκηνής του ΘΟΚ, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Πάρι Ερωτοκρίτου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Για τις ανάγκες της παραγωγής αναζητούνται τέσσερις άντρες επαγγελματίες ηθοποιοί, απόφοιτοι δραματικών σχολών, ανεξαρτήτως σκηνικής ηλικίας. Η προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης εκτείνεται από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση auditions@thoc.org.cy, μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – ΚΑΜΙΝΟΣ». Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Η αρχική επιλογή θα γίνει από τον σκηνοθέτη, με βάση τα βιογραφικά σημειώματα. Όσοι επιλεγούν θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υλικό προετοιμασίας και πληροφορίες για την ημέρα και την ώρα της ακρόασής τους.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΘΟΚ στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026 (πρώτη φάση) και στις 21 Δεκεμβρίου 2026 (δεύτερη φάση).

Ο ΘΟΚ διευκρινίζει, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία παραγωγές του Οργανισμού, όταν υπάρχει χρονική επικάλυψη στις πρόβες ή στις παραστάσεις, η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής τους.