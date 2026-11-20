Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στην 30ή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ανακοινώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε θεατρικά σχήματα και καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, με το φεστιβάλ να προγραμματίζεται για την περίοδο από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 2027.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση παραστάσεων που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του αρχαίου ελληνικού δράματος και είτε ακολουθούν είτε βασίζονται στα πρωτότυπα κείμενα των τραγικών ποιητών Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευριπίδη, καθώς και των κωμικών ποιητών Αριστοφάνη και Μενάνδρου.

Οι παραστάσεις που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε τρία υπαίθρια θέατρα της Κύπρου: στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στη Λεμεσό και στο Αρχαίο Ωδείο της Πάφου.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων εκπνέει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027.

Όπως διευκρινίζουν οι διοργανωτές, η υποβολή πρότασης συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22674920 (10:00–16:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ccoiti.org.cy.