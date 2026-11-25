Με την απονομή του πρώτου βραβείου στη Θεατρική Ομάδα «Δώδεκα και Κάτι» για την παράσταση «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο ολοκληρώθηκε το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Το δεύτερο βραβείο απέσπασε η Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών με την παράσταση «Μπαμ!» του Γιώργου Νεοφύτου, ενώ το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα |(W)IN THE MARGINS| & GARAGE για την παράσταση «Για πάντα δικός μου», διασκευή του έργου «Μητέρα» του Φλοριάν Ζελέρ.

Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, θεατρικές ομάδες από ολόκληρη την Κύπρο έδωσαν το δικό τους στίγμα στη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τη δυναμική του κυπριακού ερασιτεχνικού θεάτρου. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και τη δημιουργική τους προσφορά.

Τις συμμετοχές αξιολόγησε η Καλλιτεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από τη σκηνοθέτρια Μαρία Ιόλη Καρολίδου, την ηθοποιό Μάριαν Κυπριανού και τη θεατρολόγο Βαλεντίνα Πολυκάρπου.

Οι βραβευμένες παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ

Οι τρεις παραστάσεις που απέσπασαν τα πρώτα βραβεία θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, στην «Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης», στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Βραβεία παραστάσεων

1ο Βραβείο: Θεατρική Ομάδα «Δώδεκα και Κάτι», για την παράσταση «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο.

2ο Βραβείο: Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών, για την παράσταση «Μπαμ!» του Γιώργου Νεοφύτου.

3ο Βραβείο: |(W)IN THE MARGINS| & GARAGE, για την παράσταση «Για πάντα δικός μου», διασκευή του έργου «Μητέρα» του Φλοριάν Ζελέρ.

Τιμητικές διακρίσεις παραστάσεων

Με σειρά εμφάνισης στο Φεστιβάλ:

Θεατρική Ομάδα Αντι-Δρώντες , για την παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα.

ΘΕΑΜART Drama School , για την παράσταση «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Θεατρικός Όμιλος «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου , για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη.

Θεατρική Ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας «Obiter Dicta», για την παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Ειδικά βραβεία

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Στον Χάρη Κκολό για την παράσταση «Έντα Γκάμπλερ» του Χένρικ Ίψεν, από τη Θεατρική Ομάδα «Άδωνις» Ιδαλίου.

Έπαινοι Σκηνοθεσίας

Στον Βασίλη Π. Χατζηστυλλή για την παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», από τη Θεατρική Ομάδα Αντι-Δρώντες.

Στον Μάρκο Ιούλιο Δρουσιώτη για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας», από τον Θεατρικό Όμιλο «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

Βραβείο Σκηνογραφίας και Ενδυματολογίας

Στη Μαριάννα Παναγιώτου και τον Μάρκο Ιούλιο Δρουσιώτη για την παράσταση «Εν να μας πεθάνει… ο τζύρης μας», από τον Θεατρικό Όμιλο «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

Βραβείο Μουσικής Επιμέλειας

Στους Κωνσταντίνο Βασιλείου και Μάικ Αργυρού για την παράσταση «Μπαμ!», από τη Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών.

Βραβείο Δραματουργικής Προσέγγισης

Στο Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αμαθούντας για την παράσταση «Πλούτος… Another success story». Η ομάδα διακρίθηκε για την επιλογή ενός κλασικού έργου, τον συνδυασμό του με το θέατρο επινόησης και το θέατρο ντοκουμέντου, καθώς και τη μεταφορά του στη σύγχρονη πραγματικότητα και στα δεδομένα της τοπικής κοινότητας.

Βραβείο Αμιγούς Ερασιτεχνικής Θεατρικής Παράστασης

Στη Θεατρική Ομάδα Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου για την παράσταση «Αν έσιεις νουν στην τζιεφαλή: Τρία ευτράπελα κυπριακά παραμύθια» (Παραδοσιακό).

Βραβεία ερμηνείας

Α΄ Γυναικείου Ρόλου

1ο Βραβείο (εξ ημισείας)

Τάνια Μάλεκ, για τον ρόλο της Λαυρεντίας Μπισμπίκη στην παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο», από τη Θεατρική Ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας «Obiter Dicta».

Κωνσταντίνα Γεωργούλια, για τον ρόλο της Έντα στην παράσταση «Έντα Γκάμπλερ», από τη Θεατρική Ομάδα «Άδωνις» Ιδαλίου.

2ο Βραβείο (εξ ημισείας)

Άντρη Παύλου, για τον ομώνυμο ρόλο στην παράσταση «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, από τη Θεατρική Ομάδα Tabula Rasa.

Άντρη Αντρέου, για τον ρόλο της Αλεξάνδρας στην παράσταση «Καρυάτιδα», από την ομάδα ΘΕΑΜART Drama School.

Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Βραβείο (εξ ημισείας)

Μάρω Αβραάμ, για τον ρόλο της Μπεμπέκας στην παράσταση «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», από τη Θεατρική Ομάδα Αντι-Δρώντες.

Μισιέλλα Κωνσταντίνου, για τον ρόλο της Νεκταρίας στην παράσταση «Κορίτσια ημερολογίου» του Τιμ Φερθ, από το Θεατρικό Εργαστήρι Μαρίας Μιχαήλ και Χάρη Κκολού.

Α΄ Ανδρικού Ρόλου

1ο Βραβείο (εξ ημισείας)

Λάμπρος Θεοδώρου, για τον ρόλο του πατέρα στην παράσταση «Για πάντα δικός μου», από την ομάδα |(W)IN THE MARGINS| & GARAGE.

Πάμπος Αγγελή, για τον ρόλο του Αριστοφάνη στην παράσταση «Οι όρνιθες του Αριστοφάνη» του Αντρέα Κουκκίδη, από την Ερασιτεχνική Ομάδα Θεάτρου «Η Κάτω Βρύση» Γεροσκήπου.

2ο Βραβείο (εξ ημισείας)

Γιώργος Χατζηγιώργης, για τον ρόλο του Γιακουμή στην παράσταση «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο», από τη Θεατρική Ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας «Obiter Dicta».

Παύλος Χριστοδούλου, για τον ρόλο του Παύλου Μακρομάλλη στην παράσταση «Ένας βλάκας τζαι μισός», διασκευή του έργου του Δημήτρη Ψαθά, από τον Θεατρικό Όμιλο «Ψευδαίσθηση».

Β΄ Ανδρικού Ρόλου

1ο Βραβείο

Κωνσταντίνος Μιραλλάης, για τον ρόλο του Κινυσία στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, από την Πολιτιστική Ομάδα «Εν Λευκωσία».

2ο Βραβείο

Παναγιώτης Μακαρώνης, για τον ρόλο του Λοπάχιν στην παράσταση «Ο βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ, από το Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση» Γιώργος και Δημήτρης Αναγιωτός.