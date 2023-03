Θέατρο Αποθήκες: Εργαστήριο «Κουκλοθέατρο για παιδιά 9-13 ετών»

Με εμψυχώτρια τη θεατρολόγο, ηθοποιό, κουκλοπαίχτρια-κουκλοκατασκευάστρια, Βασιλική Ανδρέου.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ 2022-2023: «Νέ@ σε έρημο νησί»

Εργαστήριο «Κουκλοθέατρο για παιδιά 9-13 ετών»

Εμψυχώτρια: Βασιλική Ανδρέου

7, 8, 9 Απριλίου 2023.

Οι Δράσεις 2022-2023: «Νέ@ σε έρημο νησί», φιλοξενούν την θεατρολόγο, ηθοποιό, κουκλοπαίχτρια-κουκλοκατασκευάστρια, Βασιλική Ανδρέου για το πέμπτο και τελευταίο εργαστήριο της φετινής περιόδου, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο των εκπαιδευτικώνδραστηριοτήτων του προγράμματος.

Tο συγκεκριμένο εργαστήριο είναι το πρώτο που απευθύνεται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (9-13 ετών). Μέσα από το τριήμερο εργαστήριo αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές τεχνικές κούκλας (human puppets, άμεσου χειρισμού, life size, rod puppets, θέατρο σκιών, μαρότες, object puppets, επίπεδες κ.ά.) και να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας.

Βασιλική Ανδρέου:

Ηθοποιός, θεατρολόγος (ΜΑ θέατρο στην Εκπαίδευση), κουκλοπαίχτρια-κουκλοκατασκευάστρια και δημιουργός παραστάσεων θεάτρου για παιδιά και νέους. Έχει ιδρύσει με τον Μάριο Στυλιανού το Θέατρο Piccolo. Ανέβασε τις παραστάσεις Παραμύθι ν’ αρκινήσει, Ο Μικρός Πρίγκιπας, Ο Τζακ και η φασολιά…αλλιώς, Μπερδέματα στο ουράνιο τόξο, Χάσαμε τα Χριστούγεννα, Πάσχα στο χωριό, σε δική της σκηνοθεσία και κατασκευή κούκλων. Το 2023 δημιούργησε τις κούκλες για την παράσταση Σκρουτζ (Θέατρο Piccolo). Από το 2006 μέχρι σήμερα παραστάσεις της για παιδιά παρουσιάζονται σε σχολεία και εκδηλώσεις, ενώ κατασκευάζει κούκλες και για άλλους θιάσους. Είναι εμψυχώτρια θεατρικών ομάδων και καθηγήτρια κουκλοθεάτρου. Έχει διδάξει σε ομάδες όλων των ηλικιών (ΙΕΚ Όμηρος, Frederick University, επιμορφωτικά κέντρα, ΔΡΑΣΕ, μέση εκπαίδευση κλπ.). Έχει συμμετάσχει και δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοτικά και νηπιαγωγεία σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Σωματείο Σκαπανέας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Ως ερευνήτρια συμμετείχε με εισηγήσεις της στα συνέδρια: Ε’ Πανελλήνιο Θεατρολογικό συνέδριο, Το θέατρο στη νεότερη και σύγχρονη Κύπρο και στο The Role of Education in a Multicultural Cyprus. Ως ηθοποιός συμμετείχε σε πάνω από 30 παραγωγές με σκηνοθέτες όπως: Αντρέας Χριστοδουλίδης, Μαρίνος Ανωγυριάτης, Νεοκλής Νεοκλέους, Διομήδης Κουφτερός, Λεάνδρος Ταλιώτης, Στέλιος Καυκαρίδης, Κώστας Δημητρίου, Μαριάννα Καυκαρίδου, Φώτος Φωτιάδης, Gulgun Kayim (Skewed Visions, USA), Izel Seylani, Πόπη Αβραάμ και Νίκος Χαραλάμπους και στην Αθήνα (2006-2011) Θέμελης Γλυνάτσης και Ντίνος Νικολάου (knot gallery, Α.Ζ.Ε.R.Τ performans group) καθώς και σε performance installations στο Live Space Festival (Wimbledon College of Arts) και στο Central Saint Martin’s και στην Κύπρο σε performances σε σκ. Ελλάδας Ευαγγέλου και Μ. Βαρνακκίδου και στο Skin project με την Oya Akin (2020).

Το εργαστήριo απευθύνεται σε νέους από 9 ως 13 ετών (στην ελληνική γλώσσα).

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο dramaturg@thoc.org.cy ή στα τηλέφωνα 22864306 & 99244043.

Κόστος συμμετοχής: €20

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης, μέχρι 3 Απριλίου 2023.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

Θέατρο Αποθήκες

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023, 15:00 - 18:00.

Σάββατο, 8 Απριλίου 2023, 10:00 - 13:00.

Κυριακή, 9 Απριλίου 2023, 10:00 - 13:00.