Απονεμήθηκαν τα βραβεία Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, η τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022 με τη βράβευση τριών δημιουργών του θεάτρου.

Το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ απονεμήθηκε στη σκηνοθέτρια, μεταφράστρια, θεατρική παραγωγό, συγγραφέα και κριτικό θεάτρου Μαρία Μανναρίδου-Καρσερά, το Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς στον σκηνογράφο-ενδυματολόγο Εδουάρδο Γεωργίου και το Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς στον ηθοποιό Αντρέα Κουτσόφτα.

Την φορτισμένη με συγκίνηση τελετή παρακολούθησαν και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό εκλεκτοί καλεσμένοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων: ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Άννα Κουκκίδη Προκοπίου, η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη, η Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρία Βασιλειάδου, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστόφιας, Μαρίνος Μουσιούττας, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουΐζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Αντιγόνη Παπαφιλίππου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Φλωρεντία Σάββα και τα Μέλη Χριστίνα Μυλωνά Παρπαρίνου, Ευανθία Σάββα, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΟΚ Σάββας Κυριακίδης.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι με μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι στην αποψινή εκδήλωση, εδώ στην αίθουσα Εύη Γαβριηλίδη του Θεάτρου ΘΟΚ, για ένα θεσμό που μετρά 24 χρόνια. Ένα θεσμό που αφορά τη μεγάλη διάκριση για τους δημιουργούς του θεάτρου στην Κύπρο. Και πιστεύω ακράδαντα αποτελεί καθήκον της Πολιτείας να τιμά αυτούς που αποτελούν το οξυγόνο της κοινωνίας. Εκείνους που με το έργο τους ακούμπησαν τις ψυχές μας τόσο με την επίμονη δουλειά τους γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη όσο και με τις επί σκηνής μεταμορφώσεις τους. Σήμερα επιτελούμε ένα χρέος απέναντι στους ανθρώπους αυτούς του πολιτισμού που παράγουν ήθος. Τα θερμά μου, λοιπόν, συγχαρητήρια στην κα. Μαρία Μανναρίδου – Καρσερά, στον κ. Εδουάρδο Γεωργίου και στον κ. Ανδρέα Κουτσόφτα για τη βράβευσή τους. […] Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο πολιτισμός μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσωπική ευημερία και την ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων ειδικά για τη νέα γενιά του τόπου μας. Και θέλω να κάνω ειδική αναφορά στη νέα γενιά. Γιατί πιστεύουμε σε αυτήν και επενδύουμε στους αυριανούς πολίτες. Ο ΘΟΚ εξάλλου, λίγα μέτρα πιο κάτω, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ξεκίνησε το 1976 την Παιδική του Σκηνή που, στην ουσία, σύστησε την τέχνη του θεάτρου και μάγεψε με αυτή πολλούς από εμάς. Μέσω της συνεργασίας του ΘΟΚ με το Υπουργείο Παιδείας, χιλιάδες μαθητές των Δημοτικών μας Σχολείων πρωτοξεκίνησαν να παρακολουθούν σε ετήσια βάση θεατρικές παραστάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο το κοινό των θεάτρων μας, γι’ αυτό και επιθυμούμε όπως η εμπειρία αυτή των παιδιών του Δημοτικού συνεχιστεί συστηματικά και στα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου. […] Ο Πολιτισμός για μας δεν είναι χόμπι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι εσείς που τον υπηρετείτε είστε επαγγελματίες και όχι χομπίστες. Γι’ αυτό και περιλαμβάνουμε τον τομέα του Πολιτισμού ως οικονομική δραστηριότητα στον συνολικό στρατηγικό μας σχεδιασμό. Γι’ αυτό και επιθυμούμε, σε συνεργασία μαζί σας και αξιοποιώντας τη δουλειά που έχει γίνει από τον τέως Υφυπουργό Πολιτισμού, να ρυθμίσουμε σύντομα το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα των καλλιτεχνών, να υλοποιήσουμε άμεσα τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά σας δικαιώματα.»

ΠτΔ – Τελετή απονομής Βραβείων ΘΟΚ Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία, Κύπρος O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022. // PoR – THOC Theatre Awards ceremony THOC Main Stage, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the THOC Theatre Awards ceremony for 2022.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ, Αντιγόνη Παπαφιλίππου, σημείωσε στον δικό της χαιρετισμό:

«Η βράβευση της σκηνοθέτριας, μεταφράστριας, θεατρικής παραγωγού και κριτικού θεάτρου Μαρίας Μανναρίδου-Καρσερά· του σκηνογράφου-ενδυματολόγου Εδουάρδου Γεωργίου και του ηθοποιού Αντρέα Κουτσόφτα λειτουργεί ως αυταπόδεικτη επιβεβαίωση ότι οι δημιουργοί αξίζουν την αναγνώριση −κρατική, θεσμική και κοινωνική−, ότι το καλό πρέπει να επιβραβεύεται με κάθε δυνατή ευκαιρία, να καθίσταται γνωστό, ώστε να παραδειγματίζει και να φέρνει μαζί του κι άλλα, επόμενα καλά. […] Ο ΘΟΚ, ως ο βασικός θεατρικός φορέας της χώρας μας, θα συνεχίσει μέσα από τις πολυποίκιλες και σύνθετες δράσεις του να εμπλουτίζει τον πολιτιστικό μας χάρτη, με την προσφορά υψηλής στάθμης πολιτιστικού προϊόντος, την προώθηση ανθρωπιστικής και αισθητικής παιδείας, την αναγνώριση και βράβευση των δημιουργών. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι δράσεις του Οργανισμού υπερβαίνουν τα καθ’ ημάς, φτάνοντας στην άλλη άκρη «αυτού του μικρού, του μεγάλου κόσμου» − για να παραφράσω ελαφρά τον γνωστό στίχο του Ελύτη. Πιο συγκεκριμένα, τον προσεχή Μάιο, ο ΘΟΚ θα περιοδεύσει στην Αυστραλία για να συστηθεί και να γνωρίσει από κοντά τη μεγάλη οικογένεια των απανταχού αποδήμων μας, στη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και το Μπρισμπέιν. […] Η χάραξη μιας στέρεης, μακρόπνοης πολιτιστικής πολιτικής για τον τόπο μας θα δώσει στον πολιτισμό την περίοπτη θέση που του αξίζει. Τo νεοϊδρυθέν Υφυπουργείο Πολιτισμού, ως το αρμόδιο σώμα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, έχει συνοδοιπόρο τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, δίνουμε μαζί περισσότερη ώθηση και βήμα ώστε να ακουστεί ακόμη πιο δυνατή η φωνή των καλλιτεχνών μας. Οι προσπάθειες, άλλωστε, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για την προαγωγή του πολιτισμού της χώρας μας είναι συνεχείς − αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς: των ανθρώπων που στελεχώνουν τον Οργανισμό, των ευρύτερων συνεργατών του, του κοινού που τον ακολουθεί για χρόνια. Αυτών των ανεκτίμητων φίλων, ορισμένοι από τους οποίους είναι εδώ απόψε μαζί μας. […] Το ταλέντο των τριών δημιουργών που βραβεύουμε δεν περισσεύει. Και οι τιμές που τους αποδίδουμε δεν αποτελούν παρά μια ελάχιστη χειρονομία από πλευράς μας να αναγνωρίσουμε την προσφορά τους, αναδεικνύοντας τους πρωτεύσαντες μιας γνήσιας θεατρικής εντοπιότητας. Μας οδηγούν να βρίσκουμε τον ουσιαστικό μας δρόμο, με το φως της τέχνης που απλόχερα χαρίζουν μέσα από τη δουλειά τους. Ας τους χαρίσουμε κι εμείς, λοιπόν, το ζεστό χειροκρότημά μας.»

Τελετή απονομής

Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ στη Μαρία Μανναρίδου-Καρσερά.

Σκεπτικό Βράβευσης

Φίλεργη δημιουργός, φύση αεικίνητη και ανήσυχη, ακούραστο, επίμονο, τολμηρό πνεύμα, που εδώ και τριάντα έτη διαγράφει με συνέπεια μια πολύπλευρη πορεία στη θεατρική ζωή της Κύπρου, από την εστία του Θεάτρου Ένα έως τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της θεατρικής της ομάδας Σόλο για Τρεις. Στρίντμπεργκ, Πιραντέλο, Ιονέσκο, Μπέκετ, Ζενέ, Πίντερ είναι ένα δείγμα από το ρεπερτόριο που υπηρέτησε, στο οποίο έχει πάντα τη δική του ξεχωριστή θέση το κυπριακό έργο. Μια έντιμη δημιουργός που καταπιάνεται με σοβαρότητα, ταπεινότητα και ξεκάθαρο όραμα με το σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και προσήλωση στην εγχώρια δραματουργική παραγωγή. Συμμετέχει ενεργά και με συγκινητική δοτικότητα σε κάθε δράση που στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας θεατρικής μας κληρονομιάς, αλλά και στη θεμελίωση ενός καλλιτεχνικού θερμοκηπίου απ’ όπου προκύπτουν νέοι καρποί. Η Μαρία Μανναρίδου-Καρσερά γνωρίζει καλά το θέατρο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν σταματά να θέτει ερωτήματα, δεν σταματά να αναζητά απαντήσεις, δεν σταματά να αγωνιά για την τέχνη της και τους ανθρώπους της. Κατά την υπό κρίση περίοδο ήταν ιδιαίτερα αισθητό το στίγμα της στις σκηνοθεσίες των έργων της ομάδας Σόλο για Τρεις «Φωτεινή» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» του Στρατή Δούκα και «Λογιστικός έλεγχος (ή Ισλανδία, Ένας μοντέρνος μύθος)» του Άντριου Γουέστερσαϊντ και των Proto-type Theater.

Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης απένειμε το Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς στον Εδουάρδο Γεωργίου.

Σκεπτικό Βράβευσης

Ο Εδουάρδος Γεωργίου ξεχώρισε κατά το έτος 2022 με τις σκηνογραφικές και ενδυματολογικές δημιουργίες του στα έργα «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου, παραγωγή ΘΟΚ και «Χορεύοντας στη Λουνάσα» του Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη, παραγωγή Θεατρική ομάδα Persona. Τα καλλιτεχνικά αποτελέσματα που παρουσίασε ανέδειξαν με δημιουργικό, ευρηματικό και λειτουργικό τρόπο τα θεατρικά έργα και συμβάδισαν αρμονικά αλλά και συμπληρωματικά με τις σκηνοθετικές απαιτήσεις της κάθε παράστασης. Συγκεκριμένα, στην παραγωγή «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» κατόρθωσε με μεθοδικότητα και μια ιδιαίτερα παιγνιώδη αισθητική να δημιουργήσει εικόνες που ανάβλυζαν χαρά, πρωτοτυπία και μια πηγαία θεατρικότητα. Στην παράσταση «Χορεύοντας στη Λουνάσα» εστίασε στην αληθοφάνεια, συνθέτοντας με ρεαλισμό και εξαιρετική ακρίβεια ένα περιβάλλον που αναδείκνυε τα πρόσωπα και την ιστορία ενώ ταυτόχρονα ενέτασσε τους θεατές σ’ αυτήν.

Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΟΚ Αντιγόνη Παπαφιλίππου απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε το Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς στον Αντρέα Κουτσόφτα.

Σκεπτικό Βράβευσης

Για το υπό κρίση έτος, ο Αντρέας Κουτσόφτας διακρίθηκε σε μια σειρά θεατρικών παραστάσεων και ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στις παραγωγές «Βιομαγεία» της Μαριάννας Κάλμπαρη, σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες» του Ιούλιου Βερν, σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή, παραγωγή ΘΟΚ, «Πριν έρθει ο Γερμανός» της Μάρτα Μπαρσελό, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, παραγωγή Hamm Broductions και «Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας» του Κόνορ Μακφέρσον, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή, παραγωγή Θέατρο Διόνυσος. Ένας πολλά υποσχόμενος ηθοποιός, που τον χαρακτηρίζουν η πλαστικότητα του σώματος, η αμεσότητα και η ευθύτητα της απεύθυνσης, η σκηνική εγρήγορση και η αλήθεια. Ο Αντρέας Κουτσόφτας με την τεχνική του ανταποκρίθηκε με ευελιξία στις προκλήσεις κάθε ρόλου, με ειλικρίνεια, τόλμη και εκρηκτικότητα στην έκφραση συναισθημάτων, και χρωμάτισε με θαυμαστή ποικιλία τις ερμηνείες του.

Συντελεστές τελετής

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Κείμενα: Βαλεντίνος Κόκκινος

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Μάσκες: Μάρθα Φωκά, Orestis Lazouras.

Μουσική: Μαρία Σπίβακ

Styling: Orestis Lazouras

Επί σκηνής: Φώτης Νικολάου, Βαλεντίνος Κόκκινος, Πολυξένη Σάββα, Έλενα Καλλινίκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Γιάννης Οικονομίδης.

Παραγωγή Βίντεο / Μοντάζ: Volume Films

Σχεδιασμός φωτισμών: Σταύρος Τάρταρης

Ηχοληψία: Γιώργος Χριστοφή

Χειρισμός μηχανισμού σκηνής: Πέτρος Λουκά, Δώρος Τσολάκης.

Χειρισμός προτζέκτορα: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Συντονισμός / Οργάνωση: Μαρία Ευσταθίου, Άνδρη Διαμαντίδου.

Την τελετή κάλυψε σε απευθείας μετάδοση το ΡΙΚ 2.

Κριτική Επιτροπή των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022

Πρόεδρος: Αντιγόνη Παπαφιλίππου, Πρόεδρος ΔΣ ΘΟΚ.

Μέλη: Κυριακή Αργυρού, Θεατρολόγος ΘΟΚ / Μαρία Καυκαρίδου, Θεατρολόγος, φιλόλογος / Γιώργος Παπαγεωργίου, Συνθέτης / Θανάσης Φωτίου, Δημοσιογράφος

Φωτογραφίες: Λευτέρης Σολομωνίδης

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. ΘΟΚ Αντιγόνης Παπαφιλίππου για την τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022

Τρίτη, 4 Απριλίου 2023.

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω με θέρμη και ειλικρινή χαρά σε άλλη μια εκδήλωση αφιερωμένη στο θέατρο του τόπου μας – στα Βραβεία Θεάτρου ΘΟΚ για το 2022, που φέτος συμπληρώνουν 24 χρόνια ζωής. Ωραία τα ορόσημα που μας δίνουν αφορμές για να γιορτάζουμε και να συναντιόμαστε – πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί των πενηντάχρονων του Οργανισμού, και απόψε βραβεύουμε τρεις άξιους δημιουργούς του κυπριακού μας θεατρικού στερεώματος. Στις ταραχώδεις μέρες που διανύουμε, η τέχνη για μία ακόμα φορά τροφοδοτεί την ψυχή μας και τέτοια συναπαντήματα, όπως η αποψινή βραδιά, αποδεικνύονται πολύτιμα, σαν μικροί φάροι που αχνοφέγγουν στο σκοτάδι. Η βράβευση της σκηνοθέτριας, μεταφράστριας, θεατρικής παραγωγού και κριτικού θεάτρου Μαρίας Μανναρίδου-Καρσερά· του σκηνογράφου-ενδυματολόγου Εδουάρδου Γεωργίου και του ηθοποιού Αντρέα Κουτσόφτα λειτουργεί ως αυταπόδεικτη επιβεβαίωση ότι οι δημιουργοί αξίζουν την αναγνώριση −κρατική, θεσμική και κοινωνική−, ότι το καλό πρέπει να επιβραβεύεται με κάθε δυνατή ευκαιρία, να καθίσταται γνωστό, ώστε να παραδειγματίζει και να φέρνει μαζί του κι άλλα, επόμενα καλά. Με το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ τιμούμε τη Μαρία Μανναρίδου- Καρσερά, η οποία, με μια τριαντάχρονη και πλέον τριβή με τα θεατρικά δρώμενα, μας έχει προσφέρει σημαντικά δείγματα γραφής μέσα από την ιδιαίτερη ματιά της: αυτήν ενός ανθρώπου που δεν επαναπαύεται, που διαρκώς αναζητά το καίριο και το ουσιαστικό, ενώ δεν ξεχνά πόσο πολύτιμο μπορεί να αποδειχθεί το να δίνει κανείς φωνή και βήμα στο νέο αίμα, για να πειραματιστεί και να δημιουργήσει. Η ευρηματικότητα και η δημιουργικότητα, που στις μέρες μας τείνουν να χάνονται στη δίνη του κοινότυπου, αποτελούν σημαίνοντα εργαλεία στη φαρέτρα του Εδουάρδου Γεωργίου, τον οποίο τιμούμε απόψε με το Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς. Η οξύνοια και η πρωτότυπη οπτική του Γεωργίου διαχρονικά και καίρια αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων που αναλαμβάνει. Στον ηθοποιό Αντρέα Κουτσόφτα απονέμουμε το Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς, όχι μόνο γιατί ανταποκρίνεται αβίαστα στις απαιτήσεις των ρόλων που ερμηνεύει, αλλά και γιατί τους ενσαρκώνει όπως το ρήμα κυριολεκτικά σημαίνει: γίνεται ο ίδιος ύλη, σώμα για την έκφρασή τους. Συγχαίρουμε τους τρεις αυτούς δημιουργούς ολόψυχα. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή των Βραβείων για την εργασία της να επιλέξει τους αξιότερους μεταξύ αξίων. Ευχαριστούμε επίσης το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που καλύπτει ζωντανά την εκδήλωσή μας και στέκεται πάντα αρωγός στις προσπάθειές μας. Ο ΘΟΚ, ως ο βασικός θεατρικός φορέας της χώρας μας, θα συνεχίσει μέσα από τις πολυποίκιλες και σύνθετες δράσεις του να εμπλουτίζει τον πολιτιστικό μας χάρτη, με την προσφορά υψηλής στάθμης πολιτιστικού προϊόντος, την προώθηση ανθρωπιστικής και αισθητικής παιδείας, την αναγνώριση και βράβευση των δημιουργών. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι δράσεις του Οργανισμού υπερβαίνουν τα καθ’ ημάς, φτάνοντας στην άλλη άκρη «αυτού του μικρού, του μεγάλου κόσμου» − για να παραφράσω ελαφρά τον γνωστό στίχο του Ελύτη. Πιο συγκεκριμένα, τον προσεχή Μάιο, ο ΘΟΚ θα περιοδεύσει στην Αυστραλία για να συστηθεί και να γνωρίσει από κοντά τη μεγάλη οικογένεια των απανταχού αποδήμων μας, στη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και το Μπρισμπέιν.

Eξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Η χάραξη μιας στέρεης, μακρόπνοης πολιτιστικής πολιτικής για τον τόπο μας θα δώσει στον πολιτισμό την περίοπτη θέση που του αξίζει. Τo νεοϊδρυθέν Υφυπουργείο Πολιτισμού, ως το αρμόδιο σώμα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, έχει συνοδοιπόρο τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, δίνουμε μαζί περισσότερη ώθηση και βήμα ώστε να ακουστεί ακόμη πιο δυνατή η φωνή των καλλιτεχνών μας. Οι προσπάθειες, άλλωστε, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για την προαγωγή του πολιτισμού της χώρας μας είναι συνεχείς − αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς: των ανθρώπων που στελεχώνουν τον Οργανισμό, των ευρύτερων συνεργατών του, του κοινού που τον ακολουθεί για χρόνια. Αυτών των ανεκτίμητων φίλων, ορισμένοι από τους οποίους είναι εδώ απόψε μαζί μας.

Φίλες και φίλοι, Το ταλέντο των τριών δημιουργών που βραβεύουμε δεν περισσεύει. Και οι τιμές που τους αποδίδουμε δεν αποτελούν παρά μια ελάχιστη χειρονομία από πλευράς μας να αναγνωρίσουμε την προσφορά τους, αναδεικνύοντας τους πρωτεύσαντες μιας γνήσιας θεατρικής εντοπιότητας. Μας οδηγούν να βρίσκουμε τον ουσιαστικό μας δρόμο, με το φως της τέχνης που απλόχερα χαρίζουν μέσα από τη δουλειά τους. Ας τους χαρίσουμε κι εμείς, λοιπόν, το ζεστό χειροκρότημά μας. Καλώ, κλείνοντας, στο βήμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη για τον χαιρετισμό του. Ευχαριστώ όλες και όλους.

Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2022

Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, 4 Απριλίου 2023.

Είναι με μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι στην αποψινή εκδήλωση, εδώ στην αίθουσα Εύη Γαβριηλίδη του Θεάτρου ΘΟΚ, για ένα θεσμό που μετρά 24 χρόνια. Ένα θεσμό που αφορά τη μεγάλη διάκριση για τους δημιουργούς του θεάτρου στην Κύπρο. Και πιστεύω ακράδαντα αποτελεί καθήκον της Πολιτείας να τιμά αυτούς που αποτελούν το οξυγόνο της κοινωνίας. Εκείνους που με το έργο τους ακούμπησαν τις ψυχές μας τόσο με την επίμονη δουλειά τους γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη όσο και με τις επί σκηνής μεταμορφώσεις τους. Σήμερα επιτελούμε ένα χρέος απέναντι στους ανθρώπους αυτούς του πολιτισμού που παράγουν ήθος. Τα θερμά μου, λοιπόν, συγχαρητήρια στην κα. Μαρία Μανναρίδου – Καρσερά, στον κ. Εδουάρδο Γεωργίου και στον κ. Ανδρέα Κουτσόφτα για τη βράβευσή τους. Τα φετινά Βραβεία ΘΟΚ συμπίπτουν με τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας. Και εργαζόμαστε ήδη σκληρά για την υλοποίηση του προγράμματός μας, βάσει του οποίου έχουμε εκλεγεί. Ένα πρόγραμμα που διαμορφώθηκε στη βάση του διαλόγου μας με την κοινωνία, περιλαμβανομένων και των Ανθρώπων του Πολιτισμού, και έχει στο επίκεντρό του τον Άνθρωπο, την κοινωνία αλλά και το να κτίσει μια Κύπρο καλύτερη. Φίλες και φίλοι υπηρέτες του Πολιτισμού, όπως θα δείτε στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησής μας, στο Συμβόλαιό μας με τον Κυπριακό λαό, όπως εγώ το προσεγγίζω, για εμάς ο Πολιτισμός είναι υπόθεση όλων. Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο πολιτισμός μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσωπική ευημερία και την ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων ειδικά για τη νέα γενιά του τόπου μας. Και θέλω να κάνω ειδική αναφορά στη νέα γενιά. Γιατί πιστεύουμε σε αυτήν και επενδύουμε στους αυριανούς πολίτες. Ο ΘΟΚ εξάλλου, λίγα μέτρα πιο κάτω, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ξεκίνησε το 1976 την Παιδική του Σκηνή που, στην ουσία, σύστησε την τέχνη του θεάτρου και μάγεψε με αυτή πολλούς από εμάς. Μέσω της συνεργασίας του ΘΟΚ με το Υπουργείο Παιδείας, χιλιάδες μαθητές των Δημοτικών μας Σχολείων πρωτοξεκίνησαν να παρακολουθούν σε ετήσια βάση θεατρικές παραστάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο το κοινό των θεάτρων μας, γι’ αυτό και επιθυμούμε όπως η εμπειρία αυτή των παιδιών του Δημοτικού συνεχιστεί συστηματικά και στα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου. Γι’ αυτό και, κατά τα πρότυπα και άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπως ανακοινώσαμε πρόσφατα, –ήταν και προεκλογική μου εξαγγελία – ενθαρρύνουμε κάθε παιδί και νέο να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία στον τόπο μας μέσω της ετήσιας επιδότησης συγκεκριμένου ποσού για κάθε μαθητή και μαθήτρια αποκλειστικά για σκοπούς παρακολούθησης παραστάσεων παραστατικών τεχνών, κινηματογραφικών προβολών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης της εν λόγω πρότασης, έχει δρομολογηθεί η δημιουργία της ψηφιακής Κάρτας Πολιτισμού για τους νέους, μιας προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας οι νέοι μας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα και να επισκεφθούν χώρους πολιτισμού. Ο Πολιτισμός αφορά την Κυβέρνησή μας σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό και στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιας στρατηγικής για τον πολιτισμό, με φορέα υλοποίησης το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα ενισχύσουμε ουσιαστικά, παρέχοντας όλη την απαραίτητη στήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική υποδομή, καθώς και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Και ήδη έχει αρχίσει η περαιτέρω στελέχωση του Υφυπουργείου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, σε όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την ορθή απόφαση που λήφθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση για τη σύσταση του Υφυπουργείου. Φορείς υλοποίησης θα είναι, επίσης, συγκεκριμένες διυπουργικές συνεργασίες αλλά και υφιστάμενοι φορείς πολιτισμού, όπως φυσικά και ο ΘΟΚ. Γι’ αυτό και εξορθολογίζουμε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των φορέων πολιτισμού που επιχορηγούνται από το κράτος. Στόχος μας είναι να γίνουν παραγωγικότεροι και αποτελεσματικότεροι και να συμβάλουν ακόμα πιο ουσιαστικά στη μακροχρόνια στρατηγική μας για τον πολιτισμό. Το έχω προαναφέρει και θέλω να το επαναλάβω: Ο πολιτισμός γίνεται υπόθεση όλων. Γίνεται υπόθεση και των επιχειρήσεων της χώρας μας γι’ αυτό και εισάγουμε και θα ανακοινώσουμε, σύντομα, φορολογικά και άλλα κίνητρα, για τις επιχειρήσεις που στηρίζουν οικονομικά τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και τις δράσεις πολιτισμού στη χώρα μας. Θέλουμε, και θεωρούμε ότι έχουμε την υποδομή στην πατρίδα μας, για να αναδείξουμε την Κύπρο ως κόμβο πολιτισμού, αξιοποιώντας και τις άριστες σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, με στόχο να προβάλουμε, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τη σύγχρονη Κύπρο και να δημιουργήσουμε αγορές για τα προϊόντα της κυπριακής πολιτιστικής βιομηχανίας. Ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα στη γειτονιά μας, ήταν ο τρόπος που το Ισραήλ αξιοποίησε τον πολιτισμό, έτσι ώστε και να μεταφέρει μηνύματα, αλλά και να ενισχύσει εσωτερικά όλους αυτούς που μέσα από τον πολιτισμό έστελναν συγκεκριμένα μηνύματα. Για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε – και ήδη εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση – Στρατηγική Πολιτιστικής Διπλωματίας που, ανάμεσα σε άλλα, θα προβάλλει την Κύπρο ως πύλη της Ευρώπης από την Ανατολή, ως γέφυρα με την Ασία αλλά και με την Αφρική, και ως σταυροδρόμι συναπαντήματος των πολιτισμών, που σημάδεψαν την Ιστορία της Ανθρωπότητας. Ο Πολιτισμός για μας δεν είναι χόμπι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι εσείς που τον υπηρετείτε είστε επαγγελματίες και όχι χομπίστες. Γι’ αυτό και περιλαμβάνουμε τον τομέα, του Πολιτισμού ως οικονομική δραστηριότητα στον συνολικό στρατηγικό μας σχεδιασμό. Γι’ αυτό και επιθυμούμε, σε συνεργασία μαζί σας και αξιοποιώντας τη δουλειά που έχει γίνει από τον τέως Υφυπουργό Πολιτισμού, να ρυθμίσουμε σύντομα το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα των καλλιτεχνών, να υλοποιήσουμε άμεσα τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά σας δικαιώματα. Συγχαρητήρια ξανά σε όλους τους βραβευθέντες, στους συντελεστές της αποψινής τελετής βράβευσης και στους διοργανωτές και στον ΘΟΚ. Καταλήγοντας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όχι μόνο για τα επόμενα Βραβεία Θεάτρου ΘΟΚ. Θα με βλέπετε συχνά απέναντί σας να χειροκροτώ τις παραστάσεις σας, αλλά και πλάι σας για να κτίσουμε μαζί τη μακροχρόνια στρατηγική της Κύπρου για τον πολιτισμό στην πατρίδα μας. (ΡΜ/ΕΠ/ΙΣ)