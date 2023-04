O ΘΟΚ στο Theatre in Palm

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ενίσχυσης ανερχόμενων καλλιτεχνών «Τheatre in the Palm» στοχεύει να λειτουργήσει ως θερμοκήπιο νέων φωνών, ‘από τη σελίδα στη σκηνή’.

Η πλατφόρμα Theatre in Palm #theatreinpalm έχει στόχο την ανάδειξη ανερχόμενων καλλιτεχνών και είναι τριετές, διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του προγράμματος ηγείται το Πανεπιστήμιο Τουρκού της Φινλανδίας και συμμετέχουν οργανισμοί διαφόρων ειδικοτήτων από διάφορες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ενίσχυσης ανερχόμενων καλλιτεχνών «Τheatre in the Palm» στοχεύει να λειτουργήσει ως θερμοκήπιο νέων φωνών, ‘από τη σελίδα στη σκηνή’, με κύρια έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς των χωρών της πλατφόρμας.

H εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Τούρκου της Φινλανδίας τον περασμένο Σεπτέμβριο και σ αυτή εκπροσώπησε τον ΘΟΚ ως συντονίστρια του προγράμματος για την Κύπρο η Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης Μαρίνα Μαλένη, η οποία συμμετείχε και στη διαμόρφωση του τριετούς προγράμματος.

1. Theatre in the Palm

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από 12 Οργανισμούς από αντίστοιχο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες και ανθρώπους των τεχνών ώστε να συνυπάρξουν, να δημιουργήσουν και να διαδώσουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκδηλώσεων από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν περιορίζονται από σύνορα.

Περίπου 3,504 ανερχόμενοι καλλιτέχνες θα ενταχθούν στις δράσεις της πλατφόρμας, από τους οποίους 384 θα λάβουν οικονομική ή θεσμική υποστήριξη για να συνδημιουργήσουν, να ανταλλάξουν γνώση, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προβάλουν τη δουλειά τους. Το Theatre in Palm υπηρετεί στο έπακρο τους στόχους του υπο-προγράμματος Ευρωπαϊκές πλατφόρμες του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, αυξάνοντας την δυνατότητα αναγνωρισιμότητας και απασχολησιμότητας των ανερχόμενων ευρωπαίων καλλιτεχνών και των έργων τους, εκτός των συνόρων των χωρών τους, στην Ευρώπη και αλλού. Επίσης αποζητά να αυξήσει την πρόσβαση και τη συμμετοχικότητα σε πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις, τόσο των καλλιτεχνών, όσο και του κοινού.

Ο όρος ανερχόμενος καλλιτέχνης αναφέρεται σε νέους και πρόσφατους απόφοιτους από κορυφαίες Σχολές Τεχνών, που έκαναν εντύπωση και αναγνωρίστηκαν για το δημιουργικό τους έργο, αλλά αφορά και άτομα που άλλαξαν κατεύθυνση στην καριέρα τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αφορά άτομα που δεν έχουν ακόμα εδραιώσει μια συμπαγή φήμη ως καλλιτέχνες, με εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα τους (όχι απαραίτητα από ακαδημαϊκό οργανισμό), που είναι στην αρχή της καριέρας τους ή και που έχουν ήδη παράξει έργο στον τομέα της τέχνης.

Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα δυόμισι εκατομμύρια Ευρώ για όλους τους εταίρους.

Μέσω μιας σειράς: residencies, μιας πύλης πληροφοριών, την εμπλοκή της κοινότητας, φεστιβάλ, ευρωπαϊκά θεατρικά εργαστήρια, roadshows και μετακινήσεις, η πλατφόρμα θα διερευνήσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη θεατρική συνεργασία και τη συνδημιουργία σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν και θα καταγράφουν τις διαφορετικές μεταξύ τους εφαρμοσμένες τέχνες στον πολιτισμό.

Η πλατφόρμα επιπρόσθετα θα συμβάλει στις προσπάθειες για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό και θα υποστηρίξει την προώθηση ενός δίκαιου, περιεκτικού και ποικιλόμορφου περιβάλλοντος για ανερχόμενους καλλιτέχνες, εξετάζοντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του χάσματος των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων. Από αυτή την άποψη, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, των καλύτερων συνθηκών εργασίας και των δίκαιων αποδοχών θα είναι στρατηγικό χαρακτηριστικό των προτεινόμενων έργων.

2. Συντονιστής/Εταίροι/προϋπολογισμοί:

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Turku UAS, Φινλανδία.

Εταίροι:

1. Intercult Productions, Σουηδία.

2. Fondazione E35 per la progettazione internazionale, Ιταλία.

3. Smashing times Theatre Company, Ιρλανδία.

4. LEMONGRASS COMMUNICATIONS S.L, Ισπανία.

5. JAIT – INTERNATIONAL THEATRE, Πορτογαλία.

6. Stichting ZID, Netherlands.

7. Αναζητητές Θεάτρου, Ελλάδα.

8. European Theatre and Film Institute, Βέλγιο.

9. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Κύπρος.

10. Homemade Culture, Ρουμανία.

11. OECON GROUP, Βουλγαρία.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα συνδράμουν στη στήριξη και ανάδειξη ανερχόμενων καλλιτεχνών, την ανάκαμψή τους μετά την πανδημία, και την προσβασιμότητα τους σε αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, μέσα από τη διοργάνωση των ακόλουθων:

- European Theatre Labs

- Theatre movement local events

- Residencies (digital, hybrid, live)

- Digital Coffee Talks

- Go & See movement between participating organisations

- Theatre roadshow

- Theatre repository (showcases at least 240 artworks = 20 από κάθε εταίρο)

- Theatre Academy

- Theatre festivals

Κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων της Πλατφόρμας είναι ένας:

Για ό,τι επικοινωνείται μέσα από αυτή: Δίνει ελπίδα;

Το πρόγραμμα είναι πολυδιάστατο, δίνει άπλετο χώρο για αξιοποίηση των κονδυλίων και των ευκαιριών και η ομάδα του ΘΟΚ έχει ήδη αρχίσει να συντονίζεται ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την επιθυμητή κινητικότητα γύρω από τη στήριξη ανερχόμενων επαγγελματιών στο χώρο του θεάτρου και των τεχνών δίνοντας τους έτσι ευκαιρίες για δικτύωση και επαγγελματική/καλλιτεχνική ενεργοποίηση.

Παραδείγματα δράσεων που έχουν ήδη γίνει:

Διεθνές πρόγραμμα ψηφιακής φιλοξενίας (digital residency)

Συνέδεσε δώδεκα χώρες διαδικτυακά, με πέντε ανερχόμενους καλλιτέχνες και ένα μέντορα από κάθε χώρα. Στο πρόγραμμα συμμετείχε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, και το digital residency, διήρκεσε από τις 6-10 Φεβρουαρίου 2023. Οι καλλιτέχνες από την Κύπρο συνδέονταν από το Θεατρικό Καταφύγιο στο Κτίριο ΘΟΚ. Η φιλοξενία καθοδηγήθηκε από το Πανεπιστήμιο Τουρκού της Φινλανδίας, το οποίο και είχε κάνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετέχοντες.

Στη ψηφιακή φιλοξενία της Κύπρου υπήρχε πολυθεματική σύσταση της ομάδας με ανερχόμενους νέους ανθρώπους του θεάτρου από διαφορετικούς κλάδους του. Συμμετείχαν η Νεφέλη Κεντώνη, η Ραφαέλα Νεοφύτου, η Σοφία Μαυρομιχάλη, η Μαρία Πισιήλη και η Syeda Farwah Rizvi. Μέντορας ήταν η Μαρίνα Μακρή. Συντονίστρια η Μαρίνα Μαλένη.

Go and See

Τέσσερις ανταλλαγές έγιναν μέχρι στιγμής με στόχο την ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας γύρω από θέματα ανάδειξης και προβολής της δουλειάς νέων καλλιτεχνών:

Η Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων του ΘΟΚ, Μαρία Ευσταθίου, είχε την ευκαιρία να μεταβεί και να ενημερωθεί για τις εργασίες του οργανισμού Smashing Times στο Δουβλίνο, η Πολιτιστική διαχειρίστρια και Μουσικός Σάρα Πατσαλίδου μετέβη στη Στοκχόλμη, στον οργανισμό Intercult, όπου είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τους ορίζοντές της. Τον ΘΟΚ επισκέφθηκαν για δέκα μέρες ο Μιχάλης Παλαμάς, κινηματογραφιστής από τον Οργανισμό CUBE της Ελλάδας και ο συγγραφέας Feilim James από τους Smashing Times της Ιρλανδίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παραγωγής «Τρεις Αδερφές» του Άντον Τσέχωφ.

Digital Coffee Breaks

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά από ψηφιακές συναντήσεις με τον πιο πάνω τίτλο, οι οποίες έχουν στόχο να ανοίξουν κανάλια συνεργασίας και να παρουσιάσουν τρόπους δουλειάς που ενδιαφέρουν ανερχόμενους καλλιτέχνες. Στο πλαίσιο αυτό ο ΘΟΚ προγραμματίζει, την Παρασκευή 19 Μαΐου, μια υβριδική παρουσίαση με τον καθηγητή Dr. Aleksandar Brkic από το Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship του Goldsmiths, University of London και θέμα Understanding the cultural/theatre ecosystems.

Εuropean Theatre Labs

Η πιο πάνω παρουσίαση με τον καθηγητή Βrkic, θα γίνει στο πλαίσιο τριήμερου εργαστηρίου με φυσική παρουσία, που θα γίνει στην Κύπρο, με διοργανωτή τον ΘΟΚ και με θέμα: From Emerging to Established and Sustainable Theatre Makers. Το εργαστήρι σχεδιάστηκε ειδικά για να ταιριάξει με τις ανάγκες ανερχόμενων καλλιτεχνών και θα είναι ανοιχτό σε όλους. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το πρώτο European Theatre Lab για τον ΘΟΚ, κάτω από το Theatre in Palm, έγινε με μεγάλη επιτυχία στις 25 και 26 Μαρτίου, με εμψυχώτρια την Σοφία Βγενοπούλου από το Μικρό Εθνικό, σε συνεργασία με τον Assitej Kύπρου και αφορούσε εκπαιδευτές θεάτρου για εφήβους.

Τα πιο πάνω είναι μόνο μερικά από όσα έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνονται στο Theatre in Palm.

Εγγραφείτε!

Ανερχόμενοι Καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να έχουν ενημέρωση για τις δράσεις αλλά και για θέματα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, καλούνται να εγγραφούν στο https://forms.gle/BQvRoESAtpRF9dTSA χωρίς καμμιά υποχρέωση.