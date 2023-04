Εκδηλώσεις λήξης και βραβεύσεις των 34ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου

Μετά το τέλος της κάθε τελετής οι βραβευμένες ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράσταση της παραγωγής των δράσεων «Νέ@ σε έρηµο νησί» "Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον" του Ρίτσαρντ Μπαχ, σε σκηνοθεσία Στέλιου Ανδρονίκου.

Στην Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, στο Κτίριο ΘΟΚ, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 οι τελετές βράβευσης για τις θεατρικές ομάδες των Γυμνασίων και Λυκείων αντίστοιχα που διακρίθηκαν στους 34ους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου, τους οποίους συνδιοργανώνουν ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Την τελετή βράβευσης στις 6 Απριλίου προσφώνησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης. Επίσης, και τις δύο τελετές στις 6 & 7 Απριλίου προσφώνησαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Αντιγόνη Παπαφιλίππου και ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής ΘΟΚ-ΥΠΠΑΝ για το θέατρο στην μέση εκπαίδευση Σπύρος Αντωνέλλος.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων λήξης των αγώνων, η Ειδική Επιτροπή ΘΟΚ-ΥΠΠΑΝ για το θέατρο στην εκπαίδευση, βράβευσε τον εκπαιδευτικό Χρίστο Πατάτα με το βραβείο που θεσπίστηκε πέρσι, να απονέμεται σε εκπαιδευτικό, για την προσφορά του στη θεατρική αγωγή στο πλαίσιο των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου. Στο πρόσωπο του Χρίστου Πατάτα τιμήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί που πασχίζουν να διατηρείται το θέατρο στα σχολεία με τον πήχη ψηλά.

Κατά τη διάρκεια της κάθε τελετής, έγινε και η αντίστοιχη κλήρωση του σχολείου ανάμεσα σε όσα τιμήθηκαν με πρώτο βραβείο (ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο), που θα λάβει μέρος στην τριήμερη εκπαιδευτική θεατρική εκδρομή που διοργανώνεται ειδικά για το σκοπό αυτό από τις 19 ως τις 22 Απριλίου 2023 στην Αθήνα. Το Γυμνάσιο Αραδίππου και το Λύκειο Παλλουριώτισσας, κληρώθηκαν για να συμμετάσχουν στο ταξίδι.

Προκειμένου να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στη θεατρική αγωγή των παιδιών, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παραχωρεί και φέτος την Κάρτα Θεατρόφιλου, σε κάθε συμμετέχοντα έφηβο στους αγώνες και σε δύο καθηγητές ανά σχολείο, με την οποία μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τις παραγωγές του ΘΟΚ για ένα ολόκληρο χρόνο.

Παράλληλα, το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, που ιδρύθηκε από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Δήμο Λεμεσού και εδρεύει στη Λεμεσό, παραχωρεί δωρεάν είσοδο στους κατόχους της κάρτας θεατρόφιλου για ένα χρόνο, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί και της ιστορίας αλλά και των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία στο Κυπριακό Θέατρο.

Μετά το τέλος της κάθε τελετής οι βραβευμένες ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράσταση της παραγωγής των δράσεων «Νέ@ σε έρηµο νησί» Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον του Ρίτσαρντ Μπαχ, σε σκηνοθεσία Στέλιου Ανδρονίκου.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Περιφέρεια Λάρνακας - Ελεύθερης Αμμοχώστου

ΛΥΚΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα με το έργο «Σμύρνη μου αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση

Δεύτερο Βραβείο: Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας με το έργο «Οι καρέκλες» του Ευγένιου Ιονέσκο

Τρίτο Βραβείο: Γυμνάσιο - Λύκειο Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας - Σωτήρας με το έργο «Ελεύθερα Ύδατα» του Γιάννη Τσίρου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Γυμνάσιο Αραδίππου με το έργο «Ανάερες Σκιές», διακειμενική σύνθεση - συγγραφή κειμένων του Σάββα Βορκά.

Δεύτερο Βραβείο: Γυμνάσιο Δροσιάς με το έργο «Μαύρη Κωμωδία» του Πήτερ Σάφερ

Τρίτο Βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου με το έργο «Λυσιμάχη» του Ανδρέα Κουκκίδη

Περιφέρεια Λεμεσού

ΛΥΚΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Λύκειο Αγίας Φυλάξεως με το έργο «Θάβοντας τον αδελφό μου στο πεζοδρόμιο» του Τζακ Θορν

Δεύτερο Βραβείο: Λύκειο Αγίου Νικολάου με το έργο «Ο Σπανός τζαι οι σαράντα δράτζοι», λαϊκό παραμύθι σε διασκευή Μαρίας Καυκαρίδου σε συνεργασία με την ομάδα.

Τρίτο Βραβείο: Ελληνική Σχολή Πασκάλ Λεμεσού με το έργο «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Λανίτειο Γυμνάσιο με το έργο «Αντρηγόνη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Δεύτερο Βραβείο: Γυμνάσιο Ύψωνα με το έργο «Βουράτε να αρμάσουμεν την Αντριανούν» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη

Δεν απονεμήθηκε Τρίτο Βραβείο

Περιφέρεια Λευκωσίας

ΛΥΚΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Λύκειο Λατσιών με το έργο «Του Κουτρούλη ο γάμος» του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή

Δεύτερο Βραβείο: The G C School of Careers με το έργο «Κλειστές Πόρτες» του Κώστα Μόντη

Τρίτο Βραβείο: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας με το έργο «Ποια Ελένη;» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα

Ειδική αναφορά γίνεται από την Επιτροπή στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου για την παράσταση του έργου «Οιδίποδας» στο σύγχρονο θέατρο, για την επιλογή του έργου, την νέα πρόταση που φέρνουν στο σχολικό θέατρο με ένα δύσκολο έργο και την αισθητική της σκηνοθεσίας.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Γυμνάσιο Ακρόπολης με το έργο «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά

Δεύτερο Βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας με το έργο «Το Σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου

Τρίτο Βραβείο: Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση» με το έργο Ματίλντα του Ρόαλντ Νταλ

Περιφέρεια Πάφου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης με το έργο «Κύριε μπαμπά» του Βασίλη Αναστασιάδη

Δεύτερο Βραβείο: Νικολαΐδειο Γυμνάσιο με το έργο «Το βασιλόπουλλον της Βενεδιάς», λαϊκό παραμύθι.

Τρίτο Βραβείο: Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας με το έργο «Η Γαλάζια Χελώνα (με) τους τρελούς της εποχής» του Δημήτρη Ψαθά

ΛΥΚΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο: The International School of Paphos με το έργο «Κορίτσια σαν κι’ αυτά» του Ίβαν Πλέισι

Δεύτερο Βραβείο: Λύκειο Κύκκου Πάφου με το έργο «Οι γαμπροί της Ευτυχίας» των Νίκου Τσιφόρου- Πολύβιου Βασιλειάδη

Τρίτο Βραβείο: Γυμνάσιο-Λύκειο Πολεμίου (συμμετείχε ως λύκειο) με το έργο «Τα χαΐρια μας εδώ» του Γεώργιου Κ. Παπάζογλου

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πρώτο βραβείο εξ ημισείας:

Γυμνάσιο Ζακακίου με το έργο «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου

Β’ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Μαλούντα με το έργο «Τρωάδες» του Ευριπίδη

ΛΥΚΕΙΑ

Πρώτο Βραβείο: Λύκειο Παλουριώτισσας με το έργο «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

Δεύτερο Βραβείο: Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού με το έργο «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη

Γ’ Βραβείο: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας με το έργο «Νεφέλες» του Αριστοφάνη

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δήμητρα Δημητριάδου, Ηθοποιός.

Λέα Μαλένη, Ηθοποιός - Σκηνοθέτις.

Νίκανδρος Σαββίδης, Ηθοποιός.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Βίκη Γεωργιάδου, Ηθοποιός.

Νάτια Χαραλάμπους, Ηθοποιός.

Μαρία Ζίττη, Ηθοποιός - Θεατρολόγος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Νεκτάριος Θεοδώρου, Ηθοποιός.

Νικολέττα Τζιαούρη, Θεατρολόγος.

Μαρία Κωνσταντίνου, Ηθοποιός - Θεατρολόγος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ

Φιλιώ Κυριάκου, Ηθοποιός - Θεατρολόγος.

Χαρά Γεωργιάδη, Ηθοποιός.

Χάρις Πισσορίου, Ηθοποιός.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

Αντρούλα Ηρακλέους, Ηθοποιός.

Μαγδαλένα Ζήρα, Σκηνοθέτις.

Έλενα Παπαδοπούλου, Ηθοποιός.

Συνδιοργανωτές των Αγώνων: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Χορηγός των εκδηλώσεων: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Χορηγός επικοινωνίας: ΡΙΚ

Φωτογραφίες: Αντώνης Αντωνίου