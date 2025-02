Το Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT), διοργανώνει το 3ήμερο Συμπόσιο με τίτλο Performance Design Futures 2025, στο ARTos House στην Λευκωσία, από 21 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2025

Το διεθνές Συμπόσιο αποτελεί εν μέρη συνέχεια του Performance Design Futures 2022, και έχει ως στόχο την δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ σκηνογράφων, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών παραστατικών τεχνών για θέματα που αφορούν την περιοχή της νότιας Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σε σχέση με τις έννοιες της σύγκρουσης (conflict) και του εκτοπισμού (displacement).

Κεντρικές ομιλήτριες του Συμποσίου θα είναι οι: Dr Dorita Hannah (NZ), Professor Pamela Howard, OBE και Δρ Sofia Pantouvaki (FI/GR), Aalto University.

Το θέμα του φετινού συμποσίου, που θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, είναι Scenographies of the Here and Now: Navigating Conflict, Division, and Displacement.

Κατά τη διάρκεια αυτού του τριήμερου Συμποσίου, θα διερευνήσουμε σκηνογραφικές πρακτικές σε σχέση με τη σύγκρουση, τον εκτοπισμό και τη συλλογική μνήμη, με τοποθετήσεις και παρουσιάσεις από επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Κύπρο, τον Λίβανο κ.α.

Στον 21ο αιώνα, οι συγκρούσεις και οι διχασμοί συνέχισαν να επηρεάζουν διάφορες πτυχές της δημόσιας και καλλιτεχνικής ζωής, ενώ καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη κλιμακώνονται, αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς. Νέες μορφές συμμετοχής, διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έχουν αμφισβητήσει τις θεσμικές δομές. Οι τέχνες έχουν την ικανότητα όχι μόνο να αναδεικνύουν κρίσεις και διαχωρισμούς αλλά και να διερευνούν τρόπους οικοδόμησης κοινοτήτων μέσω κοινών αξιών και κοινωνικών μοντέλων.

Τι σημαίνει η μεγάλης κλίμακας μετακίνηση πληθυσμών πέρα ​​από τα περιφερειακά, εθνικά σύνορα; Τι είδους θέατρο προκύπτει στο πλαίσιο της σύγκρουσης και του εκτοπισμού; Πώς επηρεάζονται οι παραδόσεις των παραστάσεων καθώς περνούν αυτά τα σύνορα; Και πώς διατηρείται η σύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων που διασκορπίζονται ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων και του εκτοπισμού;

Θα εξετάσουμε θέματα:

*Σκηνογραφίες φροντίδας και αντίστασης

*Σύνορα, Όρια, Άκρα

*Θέατρο σε ζώνες συγκρούσεων, προσφυγικούς καταυλισμούς και άλλες περιοχές εκτοπισμού

*Δραματουργία της μνήμης

*Δραματουργία σε χώρους που επηρεάστηκαν από συγκρούσεις

*Σωματοποιημένες υλικότητες

*Ερευνητική σκηνογραφία και αρχιτεκτονική

*Πολιτικές πράξεις σκηνογραφίας

*Αντικείμενα και υλικά του πολέμου

Επιμελητική ομάδα:

Μαρίζα Παρτζίλη, Σκηνογράφος/Εικαστικός

Δρ Μαρίνα Χατζηλουκά, Performance Designer και Ακαδημαϊκός

Ελένη Ιωάννου, Performance Designer

Περισσότερες πληροφορίες: www.performancedesignfutures.com

*Χορηγός της εκδήλωσης είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.