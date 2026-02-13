Παράθυρο logo
Διαδικτυακή συμμετοχή στην ανοικτή συζήτηση για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 15:05
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2026, για τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης με αντικείμενο το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, στο ισόγειο του κτιρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, τηλ. 22809800), το Υφυπουργείο ενημερώνει τους θεατρικούς φορείς, τις θεατρικές ομάδες και τους καλλιτέχνες στον τομέα της θεατρικής δημιουργίας, ότι θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της ανοικτής συζήτησης.

Στη συζήτηση θα παρευρεθεί η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ.Βασιλική Κασσιανίδου.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση θα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου: https://us06web.zoom.us/j/82056923597?pwd=kXNmre5bHi6BB3E8mIE8CWeF8KBw8A.1

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
διαδικτυακή συζήτηση
ΘΥΜΕΛΗ 2026
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
