Το έργο «Ορφανά» του Dennis Kelly ανεβαίνει στο Σατιρικό Θέατρο

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 13:00

«Φοβάμαι. Τι άνθρωπος είμαι;»

Το πολυβραβευμένο έργο του Dennis Kelly ξεδιπλώνει έναν κόσμο όπου η ασφάλεια του σπιτιού μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, φόβου και ηθικών διλημμάτων. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ένα ζευγάρι, η Χέλεν και ο Ντάνι, που απολαμβάνουν ένα φαινομενικά ήρεμο δείπνο. Η ηρεμία αυτή διαλύεται βίαια όταν ο Λίαμ, αδελφός της Χέλεν, εισβάλλει στο σπίτι γεμάτος αίματα. Η νύχτα που ακολουθεί θέτει σε δοκιμασία τις σχέσεις ανάμεσα στα τρία πρόσωπα, αποκαλύπτοντας πτυχές της ανθρώπινης φύσης που συνήθως μένουν στο σκοτάδι.

Ο Kelly δημιουργεί μια ιστορία που ξεκινά ως οικογενειακό δράμα και μετατρέπεται σταδιακά σε σκοτεινή εξερεύνηση της συνενοχής. Μέσα από έναν αμείλικτο ρυθμό και διαλόγους που χτυπούν σαν ανάσες πανικού, ξεγυμνώνει τις ρωγμές της σύγχρονης κοινωνίας: τον φόβο του «άλλου» και την κοινωνική βία που κρύβεται κάτω από το πέπλο της κανονικότητας. Στο έργο τίθεται διαρκώς ένα ερώτημα το οποίο όμως μένει αναπάντητο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να προστατεύσει την οικογένειά του, και ποιο τίμημα πληρώνει γι’ αυτό;

Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται απλώς μια βίαιη πράξη, αλλά οι αποφάσεις των ηρώων για το πώς θα τη διαχειριστούν. Αυτό το δίλημμα τους μεταμορφώνει, αναγκάζοντάς τους να διαπραγματευτούν την ηθική τους, να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και τελικά να αποκαλύψουν την πραγματική τους ταυτότητα. Η βία δεν εμφανίζεται ως ξένο σώμα: γεννιέται μέσα στην ίδια την οικογένεια, τρέφεται από τα άγχη και τους φόβους της εποχής. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση που δεν προσφέρει εύκολες λύσεις, αλλά επιδιώκει να αποκαλύψει την αλήθεια που υπάρχει πίσω από τις λέξεις, προσφέροντας στον θεατή μια εμπειρία βαθιάς ενδοσκόπησης, καλώντας τον να αντιμετωπίσει τη δική του άβολη σιωπή.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Dennis Kelly

Μετάφραση: Μαριάννα Καυκαρίδου

Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Σάββας Χρυσοστόμου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βικέντιος Χριστιανίδης

Βιντεοπροβολές: Γιώργος Αλεξάνδρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Βοσκού

Φωτογραφίες - Trailer: Black Lemon

Κατασκευή Σκηνικού: Γιώργος Χριστιανόπουλος

Γραφικά: Νικολέττα Αρέστη, rst arts

Παίζουν: Βασίλης Μιχαήλ, Ηλιάνα Κάκκουρα, Λουκάς Προκοπίου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στις 8.00 μμ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Απρίλης: 19, 24, 25, 30

Μάιος: 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17

Ώρα έναρξης παραστάσεων στις 8.00 μμ