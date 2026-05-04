Κυριάκος Αθανασίου: Ο Κύπριος ακαδημαϊκός εκλέχθηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών

Δημοσιεύθηκε 04.05.2026 11:42

Ο Κυριάκος Α. Αθανασίου εκλέχθηκε μέλος της American Academy of Arts and Sciences, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών.

Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι συγχαίρει τον ακαδημαϊκό για την τιμητική του εκλογή στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών (American Academy of Arts and Sciences).

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών είναι μια από τις σημαντικότερες ακαδημίες διεθνώς, με έτος ίδρυσης το 1780, η οποία επιβραβεύει την αριστεία και συμπεριλαμβάνει στα μέλη της, ορισμένους από τους κορυφαίους επιστήμονες των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται, ο καθηγητής Αθανασίου είχε τιμηθεί το 2023 με το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμβολή του στη βιοϊατρική μηχανική και την αφοσίωσή του στην επιστημονική αριστεία.

Η έρευνά του οδήγησε σε πρωτοποριακές μεθόδους ανάπλασης των ιστών, ενώ πρωτοπορεί και στον τομέα των βιοϋλικών.