Κλειστό το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στις 30 Μαΐου λόγω θρησκευτικών εορτασμών

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 12:20

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στη Λάρνακα θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, λόγω οργανωμένης επίσκεψης μεγάλου αριθμού προσκυνητών στο πλαίσιο των εορτασμών του Κουρμπάν Μπαϊράμ (Ίντ αλ Άντχα).

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και το τέμενος δεν θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για το ευρύ κοινό.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.