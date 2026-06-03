Κασσιανίδου για καθεστώς καλλιτέχνη: «Ελπίζω σε αποτελέσματα με τη νέα Βουλή» - Τι είπε ο Επίτροπος Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 11:11

Ο κ. Μικάλεφ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε οι άνθρωποι που εργάζονται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να έχουν δίκαιες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους.

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια, δεν το έχουμε εγκαταλείψει και ελπίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα με τη νέα Βουλή», δήλωσε η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, αναφερόμενη στο καθεστώς του καλλιτέχνη, ένα από τα πλέον διαχρονικά και άλυτα ζητήματα της πολιτιστικής πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση εδώ και δύο δεκαετίες, κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε την Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ στη Λευκωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση του «Π» για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί το καλλιτεχνικό έργο και τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όταν σε χώρες όπως η Κύπρος εξακολουθεί να μην έχει θεσμοθετηθεί το καθεστώς του καλλιτέχνη και να παραμένει σε εκκρεμότητα η ίδια η επαγγελματική και εργασιακή κατοχύρωση των δημιουργών, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στις προτεραιότητες του υφυπουργείου.

Συγκεκριμένα, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι στην Κύπρο δεν έχει κλείσει το θέμα του καθεστώτος του καλλιτέχνη, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και προχωρούμε». «Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της εργασίας των καλλιτεχνών συνδέεται σε ένα βαθμό με το καθεστώς τους, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι χωρίς το ένα δεν μπορεί να προχωρήσει και το άλλο ή ότι δεν μπορούν και τα δύο να προχωρήσουν ταυτόχρονα», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «είμαστε τώρα στη διαδικασία να βάλουμε κάτω διαδικασίες, θεσμούς και τρόπους με τους οποίους να διασφαλίζονται όλες οι μορφές της δημιουργίας. Όσον αφορά το καθεστώς του καλλιτέχνη, συνεχίζουμε την προσπάθεια, δεν το έχουμε να εγκαταλείψει και ελπίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα με τη νέα Βουλή».

Από πλευράς του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, υπογράμμισε ότι τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας των καλλιτεχνών και της τεχνητής νημοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Όπως δήλωσε, σήμερα το έργο ενός καλλιτέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, να συμβάλει στη δημιουργία εμπορικών προϊόντων και να αποφέρει οικονομικά οφέλη, χωρίς ο δημιουργός να γνωρίζει πού και πώς αξιοποιήθηκε ή εάν δικαιούται αμοιβή.

«Χωρίς διαφάνεια, κάθε συζήτηση για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, τις άδειες χρήσης και τις αποζημιώσεις λαμβάνει χώρα στο σκοτάδι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτή την περίοδο την Οδηγία για τα Πνευματικά Δικαιώματα του 2019.

«Αν η εργασία σας εκπαίδευσε ένα μοντέλο, θα πρέπει να το γνωρίζετε και θα πρέπει να πληρώνεστε γι’ αυτό», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ εργάζεται παράλληλα πάνω σε μια ειδική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Καταλήγοντας, ο κ. Μικάλεφ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε οι άνθρωποι που εργάζονται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να έχουν δίκαιες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.