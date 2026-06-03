Νέα τροπή στην κλοπή των θησαυρών του Λούβρου: Οι έρευνες οδηγούν στο Βέλγιο

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 17:05

Η ανάλυση τηλεφώνων υπόπτων από την Ανατολική Ευρώπη αποκάλυψε επαφές και στοιχεία που συνδέουν την υπόθεση με το Βέλγιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης διεθνούς εγκληματικού δικτύου, ενώ τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου. Αρκετές εβδομάδες μετά τη θεαματική κλοπή της 19ης Οκτωβρίου 2025, η οποία συγκλόνισε το διάσημο παρισινό μουσείο αλλά και το γαλλικό κράτος συνολικά, οι έρευνες αποκτούν πλέον διεθνή διάσταση, καθώς αναδύεται ένα βελγικό ίχνος που οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα σοβαρό.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων υπόπτων από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι φέρονται να ειδικεύονται σε κλοπές πολύτιμων αντικειμένων, αποκάλυψε επικοινωνίες και συνδέσεις που παραπέμπουν σε άμεσους δεσμούς με το Βέλγιο.

Συνομιλίες, φωτογραφίες που βρέθηκαν στα κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και εικόνες από τη Γκαλερί του Απόλλωνα όπου κλάπηκαν τα Κοσμήματα του Στέμματος, μετακινήσεις και συγκεκριμένες επαφές που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οδηγούν πλέον τις αστυνομικές αρχές σε αυτή τη νέα γεωγραφική κατεύθυνση, η οποία θεωρείται πιθανή βάση του δικτύου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπό το βάρος αυτών των στοιχείων, Γάλλοι ερευνητές μετέβησαν στο Βέλγιο προκειμένου να συνεχίσουν επιτόπου τις έρευνες. Οι αρχές εξετάζουν τόσο το περιβάλλον των υπόπτων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στη Γαλλία όσο και πιθανούς συνεργούς ή αποδέκτες των κλοπιμαίων που ενδέχεται να συμμετείχαν στον σχεδιασμό της ληστείας.

Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από οργανωμένη ομάδα που ενεργούσε για λογαριασμό εξαιρετικά εύπορων διεθνών εντολέων ή υπερεξειδικευμένων εγκληματικών δικτύων.

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό της χώρας με στόχο να ταυτοποιήσουν όλα τα μέλη του κυκλώματος και να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης. Βασικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός των κλοπιμαίων και η πλήρης εξάρθρωση του δικτύου.

Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από οργανωμένη ομάδα που ενεργούσε για λογαριασμό εξαιρετικά εύπορων διεθνών εντολέων ή υπερεξειδικευμένων εγκληματικών δικτύων.

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό της χώρας με στόχο να ταυτοποιήσουν όλα τα μέλη του κυκλώματος και να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης. Βασικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός των κλοπιμαίων και η πλήρης εξάρθρωση του δικτύου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα από τα κλοπιμαία. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογράφους της Le Parisien και της βελγικής εφημερίδας L'Avenir, μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νέες ανακρίσεις Γάλλων υπόπτων, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να είναι «έτοιμοι να αποκαλύψουν την τοποθεσία των κλεμμένων κοσμημάτων» προκειμένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: euronews.