Αγωγή 25 εκατ. δολαρίων κατά της FIFA για το σβήσιμο εμβληματικής τοιχογραφίας με φάλαινες στο Ντάλας

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 14:44

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Robert Wyland υποστηρίζει ότι η τοιχογραφία του, που κοσμούσε το κέντρο του Ντάλας για 25 χρόνια, καταστράφηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Στα δικαστήρια οδηγείται η καταστροφή μιας από τις πιο γνωστές δημόσιες τοιχογραφίες του Ντάλας, με τον Αμερικανό καλλιτέχνη και περιβαλλοντικό ακτιβιστή Robert Wyland να καταθέτει αγωγή ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της FIFA και των ιδιοκτητών του κτηρίου όπου βρισκόταν το έργο του, υποστηρίζοντας ότι καλύφθηκε με μπογιά χωρίς την έγκρισή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η οκταώροφη τοιχογραφία «Ocean Life» (1999), γνωστή και ως «Whaling Wall 82», απεικόνιζε φάλαινες, δελφίνια και άλλα θαλάσσια είδη και αποτελούσε μέρος μιας παγκόσμιας σειράς έργων του Wyland αφιερωμένων στην προστασία των ωκεανών και την ευαισθητοποίηση για τη θαλάσσια ρύπανση.

Όπως αναφέρει το Artnews, η αγωγή κατατέθηκε την 1η Ιουνίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντάλας και στρέφεται κατά της FIFA, της καναδικής εταιρείας Slate Asset Management και της 3PZ Property Company, οι οποίες φέρονται να ενέκριναν την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του έργου χωρίς να επικοινωνήσουν με τον καλλιτέχνη.

Η νομική ομάδα του Wyland υποστηρίζει ότι η τοιχογραφία προστατεύεται από τον αμερικανικό νόμο περί δικαιωμάτων εικαστικών καλλιτεχνών (VARA), ο οποίος παρέχει στους δημιουργούς το δικαίωμα να αποτρέπουν την καταστροφή ή αλλοίωση έργων «αναγνωρισμένου κύρους». Σύμφωνα με την αγωγή, ο καλλιτέχνης δεν υπέγραψε ποτέ οποιαδήποτε παραίτηση από το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Η τοιχογραφία καλύφθηκε τον Μάιο στο πλαίσιο νέας εικαστικής παρέμβασης που συνδέεται με τις εκδηλώσεις του Μουντιάλ 2026. Ο Wyland έχει απορρίψει δημόσια τους ισχυρισμούς ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Από την πλευρά της, η Slate Asset Management υποστήριξε ότι είχε δεχθεί αίτημα από τοπικούς φορείς και την οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την παραχώρηση του τοίχου σε νέο έργο δημόσιας τέχνης και ότι είχε διαβεβαιωθεί πως ο καλλιτέχνης είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις αυτές.

Με στοιχεία από artnews.com