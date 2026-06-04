«Sector 2: Nicosia – The Green Line Project»: Το Europa Nostra Award βρίσκει τη μόνιμη κατοικία του στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 10:15

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε κλίμα περηφάνειας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, η εκδήλωση για τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση του έργου «Sector 2: Nicosia – The Green Line Project» με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Europa Nostra Award στην κατηγορία «Citizens’ Engagement & Awareness-raising».

Η αναγνώριση από την Europa Nostra επιβεβαιώνει τον ρόλο του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας ως ενός δυναμικού φορέα που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανό εργαλείο ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συνοχής.

Το έργο «Sector 2: Nicosia – The Green Line Project» αποτελεί σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση της ομάδας του Μουσείου και επαναπροσεγγίζει τη δημιουργία της Πράσινης Γραμμής που διατρέχει τη Λευκωσία μέσα από τη ματιά των ανθρώπων της πόλης και το κοινό τραύμα που αυτοί εξακολουθούν να βιώνουν. Στον πυρήνα του βρίσκεται η έκθεση «Sector 2: Λευκωσία», όπου προφορικές μαρτυρίες, αντικείμενα, φωτογραφίες και προσωπικά ενθύμια συνδέονται με αρχειακό υλικό, δημιουργώντας μια προσωρινή έκθεση που συνταιριάζει ατομικές μνήμες με τη συλλογική ιστορία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Λευκωσίας κύριος Χαράλαμπος Προύντζος, η Επίτροπος του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, το Μέλος του Συμβουλίου και Μέλος της Κριτικής Επιτροπής Βραβείων της Europa Nostra κυρία Αγνή Πετρίδου, καθώς και η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας Δρ Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου.

Ειδικότερα, στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε τα εξής: «Η σημερινή διάκριση από την Europa Nostra έρχεται να ενισχύσει αυτή τη δυναμική. Αναγνωρίζει μια προσπάθεια που ξεπερνά τα όρια ενός τοπικού έργου και εντάσσει τη Λευκωσία σε έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό πολιτιστικό διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις της Ευρώπης διαχειρίζονται τη μνήμη τους και τη μετατρέπουν σε ζωντανή εμπειρία κατανόησης».

Η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη είναι πραγματικά περήφανο για τη διάκριση αυτή που πήρε το Μουσείο μας, γιατί αποδεικνύει την επιτυχία των στόχων και του οράματός του. Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ τη Διευθύντρια του Μουσείου και όλη την ομάδα της για την επιτυχή διεκπεραίωση του απαιτητικού αυτού εγχειρήματος, που απαίτησε μήνες οργάνωσης αλλά και προγραμματισμού».

Η κυρία Αγνή Πετρίδου επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο το Μουσείο κατάφερε να διακριθεί: «Μέσα σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το έργο “Sector 2: Nicosia – The Green Line Project” κατάφερε να διακριθεί με σαφή και ουσιαστικό τρόπο. Και αυτό δεν συνέβη τυχαία. Αυτό που αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά ήταν η ικανότητα του έργου να ενεργοποιεί το κοινό· όχι να το αφήνει απλώς θεατή, αλλά να το φέρνει μέσα στην εμπειρία, να δημιουργεί συμμετοχή, συζήτηση και προβληματισμό γύρω από τη μνήμη και τον αστικό χώρο».

Τέλος, η κυρία Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, παρουσιάζοντας τη συνολική πορεία και ανάπτυξη του έργου, στάθηκε στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές και συνεργάτες του εγχειρήματος, στοιχεία που υπήρξαν καθοριστικά για την επιτυχία και τη διεθνή αναγνώρισή του.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από το τρίο του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής, αποτελούμενο από τη Δρα Νικολέττα Δημητρίου (φωνή), τη Χριστίνα Πολυκάρπου (λύρα) και τον Συμεών Μέρκουρη (λαούτο).

To κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την βραβευμένη έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2026.

Τελευταία ξενάγηση: 13.06.26

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10:00-16:30

Κλειστό: Δευτέρα και επίσημες αργίες

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