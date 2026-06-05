Jerry Gogosian: Βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο η Χέλφενσταϊν - Η φωνή πίσω από τον λογαριασμό που επηρέασε τον κόσμο της τέχνης

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 16:04

Είχε υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση και βρέθηκε νεκρή δίπλα σε ένα άδειο μπουκάλι βότκας και χάπια αγνώστου περιεχομένου, η γυναίκα πίσω από έναν από τους πιο επιδραστικούς λογαριασμούς σχολιασμού της αγοράς τέχνης στο Instagram.

Νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο βρέθηκε η Χίλντε Λιν Χέλφενσταϊν, γνωστή ως Jerry Gogosian, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του διαδικτυακού σχολιασμού της σύγχρονης τέχνης και της αγοράς έργων τέχνης.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο Globo, η Χέλφενσταϊν εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Rosewood São Paulo την Κυριακή, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δίπλα της βρέθηκαν ένα άδειο μπουκάλι βότκας, ένα σπασμένο ποτήρι και χάπια -τα οποία δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από τις αρχές. Άνδρας που παρουσιάστηκε ως ο πλαστικός χειρουργός της δήλωσε ότι μετέβη στο δωμάτιό της όταν εκείνη σταμάτησε να απαντά στις τηλεφωνικές του κλήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χέλφενσταϊν βρισκόταν στη Βραζιλία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η αστυνομία έχει καταγράψει την υπόθεση ως ύποπτο θάνατο και έχει ζητήσει τη διενέργεια εξετάσεων για τη διαλεύκανση των αιτιών.

«Το Rosewood São Paulo επιβεβαιώνει ότι η φιλοξενούμενη Hilde Ann Lynn βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου», ανέφερε το ξενοδοχείο σε ανακοίνωσή του. «Από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα της εκλιπούσας, των συγγενών της και το έργο των αρμόδιων αρχών, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Το Globo αναφέρει επίσης ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε υποβληθεί καταγγελία στο ξενοδοχείο εναντίον της Χέλφενσταϊν και ατόμων της παρέας της για συμπεριφορά υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ποια είναι η Χίλντε Λιν Χέλφενσταϊν, ευρέως γνωστή ως Jerry Gogosian

Η Χέλφενσταϊν έγινε γνωστή μέσα από τον λογαριασμό Jerry Gogosian στο Instagram, ο οποίος σατίριζε τον κόσμο της τέχνης, τις γκαλερί, τους συλλέκτες και τους μηχανισμούς της αγοράς. Το όνομα αποτελούσε λογοπαίγνιο που συνδύαζε το όνομα του κριτικού τέχνης Τζέρι Σαλτζ με εκείνο του γκαλερίστα Λάρι Γκαγκόζιαν. Ο λογαριασμός συγκέντρωσε περίπου 145.000 ακολούθους και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον διαδικτυακό σχολιασμό της σύγχρονης τέχνης.

Πριν αποκτήσει φήμη ως Jerry Gogosian, διατηρούσε γκαλερί στο Λος Άντζελες, την οποία εγκαινίασε το 2016. Το 2018 δημιούργησε τον λογαριασμό, έπειτα από μια μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας που την κράτησαν καθηλωμένη στο κρεβάτι για σχεδόν έναν χρόνο. Αρχικά παρέμενε ανώνυμη, μέχρι που αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητά της το 2020. Στη συνέχεια παρουσίασε το podcast Art Smack, εξέδιδε το ενημερωτικό δελτίο The Jerry Report και συνεργάστηκε με οργανισμούς και εταιρείες όπως οι Sotheby's, Ruinart, Edition Hotel και Standard Hotel.

Σύμφωνα με το ARTnews, η επιρροή της συχνά ξεπερνούσε τα όρια της διαδικτυακής σάτιρας. Πέρσι ο δημοσιογράφος του ARTnews, Άλεξ Γκρίνμπεργκερ, είχε γράψει ότι παρότι πολλές από τις αναρτήσεις της είχαν τη μορφή σατιρικών memes για εμπόρους και συλλέκτες, ορισμένες είχαν ευρύτερο αντίκτυπο στον κόσμο της τέχνης. Ως παράδειγμα ανέφερε την υπόθεση του 2020, όταν η γκαλερί Gagosian διέκοψε τη συνεργασία της με τον διευθυντή Σαμ Όρλοφσκι, αφού η Χέλφενσταϊν κάλεσε δημόσια άτομα να προχωρήσουν σε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του.

Το ARTnews σημειώνει, επίσης, ότι η Χέλφενσταϊν απέκτησε σημαντική επιρροή, μέσω του λογαριασμού της, αφού το 2022 της έγινε πρόταση και επιμελήθηκε δημοπρασία του οίκου Sotheby's. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Πέρσι, βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων όταν σατίρισε το όνομα δημοπράτη του οίκου, ο οποίος την κατηγόρησε για ξενοφοβία. Η ίδια ζήτησε αργότερα συγγνώμη, παραδεχόμενη ότι το σχόλιό της ήταν «κακόγουστο».

Τα τελευταία χρόνια επιχειρούσε να αποστασιοποιηθεί από την περσόνα της Jerry Gogosian. Τον Φεβρουάριο του 2024 υπέγραψε συνεργασία με το τμήμα Fine Arts της United Talent Agency (UTA), το οποίο έκλεισε λίγους μήνες αργότερα. Τον Ιούνιο του 2025, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι σχεδίαζε να τερματίσει σταδιακά το εγχείρημα, δηλώνοντας πως είχε πλέον «ξεπεράσει» το πρότζεκτ που την έκανε γνωστή.