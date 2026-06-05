Ηθοποιούς για τις παραγωγές της νέας σεζόν αναζητεί το Φανταστικό Θέατρο

Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 13:16

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως τις 9 Ιουνίου 2026 ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία - Η επιλογή των συμμετεχόντων στην ακρόαση θα γίνει από τη σκηνοθέτρια Μαγδαλένα Ζήρα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν.

Ακρόαση για τη συμπλήρωση των διανομών των έργων της φθινοπωρινής και χειμερινής θεατρικής περιόδου 2026-27 προκηρύσσει το Φανταστικό Θέατρο, απευθύνοντας ανοικτό κάλεσμα σε επαγγελματίες ηθοποιούς, γυναίκες και άντρες, ανεξαρτήτως σκηνικής ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως τις 9 Ιουνίου 2026 ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία, με θέμα μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». Η επιλογή των συμμετεχόντων στην ακρόαση θα γίνει από τη σκηνοθέτρια Μαγδαλένα Ζήρα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα το βιογραφικό τους θα ενημερωθούν έως τις 12 Ιουνίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αν θα συμμετάσχουν στην ακρόαση.

Οι ηθοποιοί που θα επιλεγούν θα πρέπει να προετοιμάσουν έναν μονόλογο σύγχρονου ρεπερτορίου, καθώς και ένα δεύτερο σύντομο κομμάτι δικής τους επιλογής, το οποίο μπορεί να είναι τραγούδι, κλασικός μονόλογος, αυτοσχεδιασμός, αφηγηματικό κείμενο ή ποίημα, διάρκειας έως τριών λεπτών.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, ενώ οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω email για την ακριβή ώρα προσέλευσής τους. Η ακρόαση πραγματοποιείται ενόψει των νέων παραγωγών του Φανταστικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-27.

Υπενθυμίζεται ότι ο θεατρικός οργανισμός συγκαταλέγεται στους φορείς που εξασφάλισαν χορηγία μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το β΄ εξάμηνο του 2026, λαμβάνοντας χρηματοδότηση ύψους 49.500 ευρώ για την παραγωγή «Η Άλλη Εποχή», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα.

Το έργο, που βασίζεται στο αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου, παρουσιάστηκε αρχικά ως θεατρικό αναλόγιο στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία, ενώ αργότερα φιλοξενήθηκε και στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.