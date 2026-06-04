«Έγινες δάσκαλος, φίλος και δεύτερος πατέρας μου»: Το αντίο της Παναγιώτας Παπαγεωργίου στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 13:08

«Με έκανες στρατιώτη. Όταν ήμουν φοιτήτρια και μαθήτριά σου κάθε Σάββατο με καλούσες σπίτι σου και με προετοίμαζες για τις μεγάλες μάχες της δουλειάς»

Με μια βαθιά προσωπική και συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Παναγιώτα Παπαγεωργίου, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Η Παπαγεωργίου, η οποία υπήρξε μαθήτρια, συνεργάτιδα και στενή συνοδοιπόρος του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μίλησε για μια σχέση ζωής που ξεπέρασε τα όρια της καλλιτεχνικής συνεργασίας.

«Με αγάπησες με την πρώτη ματιά, σε αγάπησα με το πρώτο άγγιγμα. 32 χρόνια λέγαμε τα πάντα. Τα πιο κρυφά μας μυστικά», έγραψε, περιγράφοντας τον Αντωνόπουλο ως δάσκαλο, φίλο και «δεύτερο πατέρα».

Στην ανάρτησή της αναφέρεται επίσης στην επιθυμία του ηθοποιού να δώσει στην κόρη της το όνομα της μητέρας του, Μυκήνα, ενώ θυμάται τα χρόνια της μαθητείας της κοντά του, όταν, όπως γράφει, την προετοίμαζε «για τις μεγάλες μάχες της δουλειάς».

«Με έκανες στρατιώτη. Όταν ήμουν φοιτήτρια και μαθήτριά σου κάθε Σάββατο με καλούσες σπίτι σου και με προετοίμαζες για τις μεγάλες μάχες της δουλειάς. Έγινες δάσκαλος, φίλος και λίγο αργότερα ο δεύτερος πατέρας μου», σημειώνει.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά της στο τραγούδι που, όπως λέει, της αφιέρωνε συχνά ο Αντωνόπουλος, το «Μινόρε της Αυγής», αλλά και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε μαζί με το μήνυμά της, από διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Κλείνοντας, απευθύνει ένα τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της: «Καλή αντάμωση λοιπόν. Συνάντησες τη Μυκήνα σου τώρα. Σου έλειψε πολύ. Απόλαυσέ την. Και μετά να στήσεις το τραπέζι, να είναι έτοιμο κι όταν θα ξανασυναντηθούμε, μετά την αγκαλιά, θα αρχίσουμε το παιχνίδι».

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε πίσω του μια μακρά διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές της γενιάς του. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την κηδεία του, σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου.