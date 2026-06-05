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Αυτοί οι θεατρικοί φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση για τις λειτουργικές δαπάνες του 2026 - Η λίστα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.06.2026 13:11
Αυτοί οι θεατρικοί φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση για τις λειτουργικές δαπάνες του 2026 - Η λίστα

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα €333.675.

Θα χρηματοδοτηθούν οι 10 από τις 11 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από θεατρικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχεδίου χρηματοδότησης θεατρικών οργανισμών για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών για το έτος 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου Πολιτισμού, σκοπός του Σχεδίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα για κάλυψη ουσιαστικού μέρους των ετήσιων λειτουργικών δαπανών οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του θεάτρου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των οργανισμών αυτών.

Στο φετινό Σχέδιο υποβλήθηκαν συνολικά 11 αιτήσεις από θεατρικούς οργανισμούς, εκ των οποίων μία αίτηση δεν ήταν έγκυρη. Χρηματοδοτήθηκαν 10 αιτήσεις με συνολικό ποσό €333.675. 

Οι εγκεκριμένοι θεατρικοί οργανισμοί για χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών τους για το έτος 2026 είναι:

Σημειώνεται ότι, όλοι οι αιτητές έλαβαν γραπτώς απαντήσεις αναφορικά με τις αιτήσεις τους.

 

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ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
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