«Άλυτη Φύση: Φάρμακο και Φαρμάκι» στο Γερεβάν με τη συμμετοχή Κυπρίων και Αρμενίων καλλιτεχνών

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 12:00

Η ομαδική έκθεση Nature Unbound: Between Remedy and Poison (Άλυτη Φύση: Φάρμακο και Φαρμάκι) παρουσιάζεται στην Αρμενία, φέρνοντας σε διάλογο σύγχρονους καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Αρμενία μέσα από μια πολιτιστική ανταλλαγή που αντανακλά τους μακροχρόνιους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, η έκθεση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το τοπίο, ο τόπος και το φυσικό περιβάλλον συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πολιτισμού, της ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, μέσα από εγκαταστάσεις, βίντεο, σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία, εξετάζουν πώς η φύση μετατρέπεται σε φορέα προσωπικών εμπειριών, κοινωνικών προβληματισμών και πολιτικών αφηγήσεων.

Η έκθεση αντλεί τον τίτλο της από την αρχαία έννοια της ελληνικής λέξης «φάρμακον» (fármakon), την οποία εξετάζει ο Jacques Derrida στην ανάγνωσή του κειμένου Πλάτωνος Φαρμακεία (Plato's Pharmacy). Στην αρχαία ελληνική σκέψη, το φάρμακον δηλώνει μια ουσία ή δύναμη με αμφίσημο χαρακτήρα, ικανή να λειτουργήσει τόσο ως θεραπεία όσο και ως δηλητήριο. Αυτή ακριβώς η αδυναμία σταθεροποίησης της σημασίας του όρου, λειτουργεί ως ο φιλοσοφικός άξονας της έκθεσης, προσεγγίζοντας τη φύση, το τοπίο και τον τόπο ως χώρους και φορείς πόνου και διαπλοκής, αλλά και θεραπείας και καταφυγίου.

Στην έκθεση Between Remedy and Poison (Άλυτη Φύση: Φάρμακο και Φαρμάκι), τα τοπία, τα φυτά και τα ζώα δεν προσεγγίζονται απλώς ως αισθητικά θέματα, αλλά ως αφετηρίες ιδεολογικού διαλόγου, περιβαλλοντικής πολιτικής και επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας. Η έκθεση αντιλαμβάνεται τη φύση ως χώρο και ταυτόχρονα ως μεταφορά, μέσα στην οποία ο πολιτισμός, η ιστορία, η συλλογική και προσωπική φαντασία απορροφώνται και αναδιαμορφώνονται. Φυσικά στοιχεία και φαινόμενα, όπως το νερό, η μορφολογία, η ανάπτυξη και ο μετασχηματισμός, λειτουργούν ως γλώσσα που διατυπώνει ηθικές, συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις της ανθρώπινης συνθήκης.

Η φύση δεν αποτελεί ένα αυτόνομο δεδομένο, παράγεται και μετασχηματίζεται διαρκώς μέσα από πολιτικές αποφάσεις, καπιταλιστικά παραδείγματα και πολιτισμικά φαντασιακά. Η σύγχρονη πολιτική οικολογία υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως η κατανομή των πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική δικαιοσύνη, αποτελούν εγγενώς ζητήματα εξουσίας και ταυτότητας, ενταγμένα σε αντιφατικές αφηγήσεις κληρονομιάς και προόδου. Επιπλέον, οι αποικιακές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εγκαθιδρύσουν αφηγήσεις ανωτερότητας, μετασχημάτισαν τους φυσικούς κόσμους των αποικιοποιημένων λαών επιβάλλοντας δυτικά πρότυπα εκπολιτισμένης υποδομής.

Η φύση ως μεταφορά επιτρέπει την αποδόμηση προκαθορισμένων αντιλήψεων προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας. Η έκθεση προτείνει έργα που δεν αποτελούν στατικές ασκήσεις αναπαράστασης, αλλά χρησιμοποιούν τη φύση για να διερευνήσουν τρόπους ύπαρξης και να προτείνουν νέες μορφές συγκρότησης της ταυτότητας. Η φύση μετατρέπεται σε ένα ψυχολογικό και χωρικό πλαίσιο μέσω του οποίου αναδεικνύονται ιδιότητες όπως η υπομονή, η επιμονή και η επιβίωση, στην αναζήτηση της βραδύτητας, της ευαλωτότητας και της αυτογνωσίας.

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Γερεβάν.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Αρμέν Χακομπγιάν, Κάρλα Αμπράντες, Ελίνα Ιωάννου, Κλίτσα Αντωνίου, Λευτέρης Τάπας, Λήτω Καττού, Μανβέλ Ματεβοσιάν, Μαρία Τριλλίδου, Μαρίνα Κασσιανίδου, Μελίτα Κούτα, Παναγιώτης Δουκανάρης και Στέλιος Καλλίνικου.

Επιμέλεια / Συγγραφή: Άρτεμις Ελευθεριάδου

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Λάζογλου

Σχεδιασμός: artemiseleftheriadoustudios

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κύπρος

Λεπτομέρειες Χώρου:

NPAK

Armenian Centre for Contemporary Experimental Art

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη–Σάββατο, 12:00–19:00

Τελευταία είσοδος: 18:30

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