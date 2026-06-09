Επετειακό γραμματόσημο για τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 16:14

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία τιμούν δύο δεκαετίες προσφοράς στον πολιτισμό με την έκδοση επετειακού γραμματοσήμου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς προσφοράς στον πολιτισμό και τη μουσική παιδεία της Κύπρου, το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προχώρησε, σε συνεργασία με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, στην έκδοση επετειακού γραμματοσήμου αφιερωμένου στη σημαντική αυτή επέτειο.

Η παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Ομιλίες απηύθυναν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, κ. Γαστών Χατζηαναστασίου, και ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, κ. Παύλος Παυλίδης.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Χατζηαναστασίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου πορεύεται με συνέπεια, όραμα και αφοσίωση, φέρνοντας τη συμφωνική μουσική πιο κοντά στην κοινωνία. Μέσα από συναυλίες υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες και δράσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, έχει καταφέρει να εδραιώσει μια σταθερή και δυναμική πολιτιστική παρουσία, τιμώντας τον τόπο μας εντός και εκτός συνόρων. Συνέχισε ότι η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη «να ενώνει ανθρώπους, να γεφυρώνει διαφορές και να καλλιεργεί δημιουργικότητα και συλλογικότητα» για να καταλήξει ότι «αυτές ακριβώς τις αξίες υπηρετεί εδώ και δύο δεκαετίες το Ίδρυμα.»

Από πλευράς του, ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, κ. Παυλίδης ανέφερε ότι «Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διαχρονικά στηρίζουν τον πολιτισμό και αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη ενός τόπου.»

Συνέχισε, τονίζοντας τη σημασία ενός γραμματοσήμου ως «ένα έργο τέχνης σε μικρογραφία που μεταφέρει μηνύματα, αξίες και ιστορίες πέρα από γεωγραφικά σύνορα και χρονικούς περιορισμούς.» Ακολούθως, αναφέρθηκε στη δημιουργική πτυχή του επετειακού γραμματοσήμου του Ιδρύματος: «O καλλιτέχνης Μανώλης Εμμανουήλ δημιούργησε μία σύνθεση που αναδεικνύει μουσική αρτιότητα και καλλιτεχνική έκφραση μέσα από το πεντάγραμμο, τις μουσικές νότες και τα πνευστά και έγχορδα μουσικά όργανα. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται αρμονικά με το εορταστικό λογότυπο του Ιδρύματος πάνω σε ένα απαλό πρασινωπό φόντο.» Ανέφερε δε ότι το γραμματόσημο έχει διαστάσεις 60 χ 30 χιλιοστά και ονομαστική αξία €0,34.»

Τέλος, ο κ. Παυλίδης τόνισε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη συνεργασία των δύο οργανισμών: «Όπως η μουσική ενώνει ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα των συναισθημάτων, έτσι και το ταχυδρομείο διαχρονικά ενώνει ανθρώπους μέσα από την επικοινωνία. Και οι δύο θεσμοί υπηρετούν με τον δικό τους τρόπο την ανθρώπινη σύνδεση, την ανταλλαγή ιδεών και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.»

Σχετικά με την έκδοση του επετειακού γραμματοσήμου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κ. Χατζηαναστασίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα ταξιδέψει πέρα από σύνορα και αποστάσεις, μεταφέροντας ένα μήνυμα πολιτισμού, δημιουργίας και καλλιτεχνικής συνέχειας» και ότι «Θα αποτελέσει ένα μικρό αλλά διαχρονικό σύμβολο της μουσικής κληρονομιάς της Κύπρου και της πορείας του Ιδρύματος μέσα στον χρόνο.»

Κλείνοντας, τόνισε ότι για το Ίδρυμα «Τα πρώτα είκοσι χρόνια δεν είναι παρά η αρχή», για να καταλήξει με την ευχή «να συνεχίσει για πολλές ακόμη δεκαετίες να εμπνέει, να δημιουργεί και να αποτελεί φωτεινό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό της χώρας μας.»

Το επετειακό γραμματόσημο θα είναι διαθέσιμο για αγορά από την ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κωνσταντία Ηλία στο 22 463135 ή στο c.elia@cyso.org.cy