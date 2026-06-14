Έργο του Φίλιππου Γιαπάνη θα τοποθετηθεί στη Λεύκολλα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας

Δημοσιεύθηκε 14.06.2026 08:14

Στη Λεύκολλα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας θα τοποθετηθεί γλυπτό του καταξιωμένου Κύπριου καλλιτέχνη Φίλιππου Γιαπάνη «Το Ταξίδι της Κύπρου ανά τους Αιώνες», που παρουσιάστηκε στις 9 Ιουνίου στη Σαλαμίνα Αττικής.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας σε ανακοίνωσε πως συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Δήμος Σαλαμίνας και ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος "υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης, η οποία συνδέει τον τόπο από όπου ξεκίνησε το ιστορικό ταξίδι του ο Τεύκρος με τη Σαλαμίνα της Κύπρου που ο ίδιος ίδρυσε, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στην Αττική και την επαρχία Αμμοχώστου".

Το έργο «Το Ταξίδι της Κύπρου ανά τους Αιώνες».Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στη Σαλαμίνα Αττικής.

Σημειώνεται πως "ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αρχαία Λεύκολλα, στον Πρωταρά, όπου θα τοποθετηθεί το γλυπτό μετά την άφιξή του στην Κύπρο. Από το σημείο αυτό, με θέα προς την κατεχόμενη Αμμόχωστο και τη Σαλαμίνα, το έργο θα λειτουργεί ως σύμβολο μνήμης, ιστορικής συνέχειας και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά και η ταυτότητα του τόπου παραμένουν ζωντανές", αναφέρεται.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας "εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια του που θα φιλοξενήσει το εμβληματικό αυτό έργο, το οποίο αποτυπώνει τη διαχρονική πορεία του Ελληνισμού και μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα δικαίωσης, επιστροφής και ελευθερίας", προστίθεται.

Σημειώνεται πως "η φιλοξενία του γλυπτού στη Λεύκολλα αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη και την προσδοκία για ένα ελεύθερο μέλλον".

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΜΚ)