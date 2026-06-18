Η ιστορία της κουμανταρίας στο επίκεντρο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 11:48

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη να γνωρίσουν την ιστορία της Κουμανταρίας, και τον Κυπριακό πολιτισμό σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση, «Κύπριο Νάμα: Η ιστορία της Κουμανταρίας», που αποτέλεσε καρπό συνεργασίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής (ΕΟΚΕ), και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρουσιάστηκε ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΟΚΕ και προσκεκλημένων, στο πλαίσιο κυπριακής βραδιάς.

Η εκδήλωση, στην ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες, «προσέφερε μια πολυδιάστατη γνωριμία με την Κουμανταρία, αναδεικνύοντας την πορεία της μέσα στους αιώνες και τη θέση της ως αναπόσπαστου στοιχείου της κυπριακής παράδοσης», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΓΤΠ.

«Το κοινό «ταξίδεψε» στην ιστορία της Κουμανταρίας με τη βοήθεια αποσπασμάτων της νέας παραγωγής του ΓΤΠ «Κύπριο Νάμα: Η ιστορία της Κουμανταρίας», σε σκηνοθεσία Σταύρου Παμπαλή, και με φωτογραφικό υλικό του φωτογράφου του ΓΤΠ Ανδρέα Λουκαΐδη», αναφέρεται. Παράλληλα, σημειώνεται, «αναδείχθηκε η στενή σύνδεσή της με τη γη, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις της Κύπρου, καθώς και η διεθνής της καταξίωση ως συμβόλου της κυπριακής ταυτότητας».

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, η Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, Αλένα Μασταντουόνο, σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας πολιτιστική έκθεση που φιλοξενείται στον χώρο της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως αναφέρεται.

«Υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την έκθεση, τονίζοντας ότι η Κουμανταρία, με ιστορία πέραν των 3.000 χρόνων, θεωρείται το αρχαιότερο επώνυμο κρασί στον κόσμο και συνδέεται άρρηκτα με τη μεσαιωνική ευρωπαϊκή παράδοση», προστίθεται.

«Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και στην ενίσχυση του πολιτικού μηνύματος της ΕΕ, ενώ το κρασί, ως στοιχείο συνυφασμένο με την ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτιστική ζωή, συμβάλλει στη διασύνδεση των λαών και των παραδόσεών τους, φέρνοντάς τους κοντά», και ότι σε αυτό το πνεύμα, η ΕΟΚΕ αποτελεί τον πλέον κατάλληλο και συμβολικό χώρο για την φιλοξενία της έκθεσης, αναφέρεται.

Σε χαιρετισμό της, η Διευθύντρια του ΓΤΠ Αλίκη Στυλιανού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ, Σέιμους Μπόλαντ, τη Γενική Γραμματέα της ΕΟΚΕ, Ισαμπέλ λε Γκάλο Φλόρες και τα μέλη της Επιτροπής για τη φιλοξενία της εκδήλωσης.

«Τόνισε ότι η Κουμανταρία αποτελεί πολύ περισσότερα από ένα παραδοσιακό κυπριακό κρασί, καθώς συνιστά ζωντανό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου», και υπενθύμισε ότι αναγνωρίζεται ως το αρχαιότερο επώνυμο κρασί στον κόσμο που εξακολουθεί να παράγεται, ενώ αναφέρθηκε στη διάκρισή του στον πρώτο καταγεγραμμένο οινικό διαγωνισμό, όπως αυτή αποτυπώνεται στο μεσαιωνικό ποίημα «La Bataille des Vins» του Henri d’Andeli, χάρη στην οποία απέκτησε τη φήμη του «Κρασιού των Βασιλέων», αναφέρεται.

Παράλληλα, ανέτρεξε στις βαθιές ιστορικές ρίζες της Κουμανταρίας, επισημαίνοντας ότι το κρασί ήταν ήδη γνωστό από την αρχαιότητα ως Νάμα και μνημονεύεται από τον Ησίοδο στο έργο «Έργα και Ημέραι».

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η αδιάλειπτη αυτή συνέχεια οδήγησε στην αναγνώρισή της Κουμανταρίας ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της ΕΕ και στην εγγραφή της στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Αναφερόμενη στην έκθεση, η Διευθύντρια του ΓΤΠ σημείωσε ότι οι επιλεγμένες σκηνές από την ταινία «Κύπριο Νάμα: Η ιστορία της Κουμανταρίας», σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες του Ανδρέα Λουκαΐδη, συνθέτουν μια εικαστική και αφηγηματική αποτύπωση της κυπριακής υπαίθρου και της παράδοσης που περιβάλλει την Κουμανταρία.

Ο Γιώργος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, ευχαρίστησε την ΕΟΚΕ για τη φιλοξενία της έκθεσης, καθώς και το ΓΤΠ για τη διοργάνωσή της.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε από ζωντανή μουσική με τη συμμετοχή του συγκροτήματος Michalis Kouloumis Quintet και από γευστικές δημιουργίες με βάση την Κουμανταρία, «προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεσε την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου», αναφέρεται.

ΕΟΚΕ: “Mία από τις καλύτερες Προεδρίες”, η Κυπριακή

Ο Σέιμους Μπόλαντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), επαίνεσε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζοντας την άποψη ότι η Κύπρος «παρήγαγε μία από τις καλύτερες προεδρίες που έχουν υπάρξει ποτέ».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Κύπρο που βρίσκονται στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κουμανταρία, ο κ. Μπόλαντ δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ 14 γνωμοδοτήσεις. Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση, την ανταγωνιστικότητα, ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση, τη στέγαση και την ενεργειακή συνδεσιμότητα.

Ο κ. Μπόλαντ, Ιρλανδός υπήκοος, δήλωσε ότι «εντυπωσιάστηκε» από τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος άσκησε την Προεδρία και τους στόχους που τέθηκαν.

Είπε ότι γνώρισε πολύ καλά την Κύπρο τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, καθώς την επισκέφθηκε αρκετές φορές στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΟΚΕ και της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, και ότι θα ήθελε πολύ να ζήσει στην Κύπρο. Σημείωσε επίσης ότι το χαλούμι είναι πολύ δημοφιλές στην οικογένειά του.

Είπε, ακόμη, ότι η Κύπρος και η Ιρλανδία έχουν πολλά κοινά ως δύο μικρές χώρες στην περιφέρεια της ΕΕ και ότι η στέγαση αποτελεί σημαντικό ζήτημα και στις δύο χώρες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ τους επόμενους έξι μήνες, καθώς η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ, ο κ. Μπόλαντ είπε ότι η στέγαση και το κόστος ζωής θα είναι σημαντικά θέματα που θα πάρει η Ιρλανδία από το σημείο που κατέληξε η Κύπρος, καθώς και η ενέργεια και η διεύρυνση.

(ΚΥΠΕ/ΕΑΝ/ΜΚ)