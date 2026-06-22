CONNECTING: Πώς drones, υποβρύχια ROV και Cloud Data μπορούν να ψηφιοποιήσουν την κυπριακή κληρονομιά

Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 12:27

«Η σύνδεση αυτή επιβεβαίωσε ότι οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν στο CONNECTING μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ευρύτερες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης».

Στην ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και τεχνολογιών για την πολιτιστική κληρονομία στόχευσε το έργο «Research and Innovation Knowledge Centre for Engineering in Heritage» (CONNECTING), το οποίο ολοκληρώθηκε από το ΤΕΠΑΚ και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ΕuroMed 2026 Digital Heritage Summit, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμούς εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των αρμόδιων φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς και των συνεργαζόμενων οργανισμών, καθώς και παρουσίαση των βασικών στόχων και αποτελεσμάτων του έργου από τον Συντονιστή του έργου.

Στο τεχνικό μέρος του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και επίδειξη του εξοπλισμού που αποκτήθηκε μέσω του CONNECTING. Μεταξύ άλλων πρόκειται για συστήματα UAV για εναέρια φωτογραμμετρία και χαρτογράφηση, αισθητήρες υψηλής ανάλυσης, συστήματα SLAM για κινητή χαρτογράφηση, υποβρύχια ROV για τεκμηρίωση και εξερεύνηση στο θαλάσσιο περιβάλλον, υπερφασματικές κάμερες για εξειδικευμένες εφαρμογές ανάλυσης, καθώς και αισθητήρες υγρασίας και υπερήχων.

Η επίδειξη, προστίθεται, ανέδειξε τις δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών για την αρχαιολογική έρευνα, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης μνημείων και την παραγωγή αξιόπιστων ψηφιακών αρχείων.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε και η δημιουργία Cloud Data Centre, μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση δεδομένων που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία υποστηρίζει τη διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών και τρισδιάστατων δεδομένων, την πρόσβαση σε ερευνητικά σύνολα δεδομένων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου από ερευνητές, δημόσιους φορείς και επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση, η παρουσίαση του έργου STECCI, από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο, ανέδειξε τη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης και τις δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα ψηφιακής τεκμηρίωσης, παρακολούθησης κινδύνων και προστασίας μνημείων που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

«Η σύνδεση αυτή επιβεβαίωσε ότι οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν στο CONNECTING μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ευρύτερες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης», προστίθεται.

Η τελική συζήτηση επικεντρώθηκε στη βιωσιμότητα της υποδομής CONNECTING και στις προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν τις δυνατότητες για νέα ερευνητικά έργα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση της υποδομής από δημόσιους και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι το CONNECTING δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός ερευνητικού έργου, αλλά τη βάση για τη συνέχιση μιας ευρύτερης προσπάθειας που συνδέει την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως η ολοκλήρωση του CONNECTING αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη για τη μελλοντική ανάπτυξη των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, ενθαρρύνοντας τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και τη συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών που αξιοποιούν την τεχνολογία για την κατανόηση, διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.