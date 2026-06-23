Απεργία: Ούτε μουσεία, ούτε αρχαιολογικοί χώροι θα ανοίξουν αύριο

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 17:10

Το ωρομίσθιο προσωπικό κατέρχεται σε απεργία διαμαρτυρόμενο για τη μη επίλυση εργασιακών αιτημάτων που εκκρεμούν από τον Απρίλιο του 2025.

Οι τουρίστες, αλλά και όσοι Κύπριοι επισκέπτονται μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, θα βρουν αύριο τις πόρτες κλειστές, καθώς η 24ωρη παγκύπρια απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων επηρεάζει και το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αρχαία μνημεία που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή του, λόγω της συμμετοχής του ωρομίσθιου προσωπικού στην παγκύπρια απεργιακή κινητοποίηση.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ζητεί την κατανόηση του κοινού για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί.

Σημειώνεται ότι η απεργία πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση των συντεχνιών που εκπροσωπούν το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, οι οποίες διαμαρτύρονται για τη μη επίλυση χρόνιων εργασιακών ζητημάτων και προειδοποιούν με περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων τους εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, η απόφαση λήφθηκε μετά τη συνεχιζόμενη χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027.

Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2025, ωστόσο, σύμφωνα με τις συντεχνίες, το Υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να καθυστερεί τη διαδικασία, προβάλλοντας επιχειρήματα που δεν δικαιολογούν την παρατεταμένη εκκρεμότητα.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η βελτίωση των μισθών και των λοιπών ωφελημάτων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους εργαζομένους αυτούς, οι οποίοι αποτελούν τους χαμηλότερα αμειβόμενους στον δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρουν, οι απολαβές πολλών ωρομίσθιων βρίσκονται στο ύψος του κατώτατου μισθού και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό αριθμεί περίπου 7.500 εργαζομένους σε υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, καθώς και άλλους 1.700 περίπου στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).