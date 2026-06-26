Άνοιξαν θέσεις στο Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού, - Πώς να υποβάλεις αίτηση

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 14:44

Δεχεται αιτήσεις για τις θέσεις Λειτουργού Μουσείου και Γραφέα/Λογιστικού Λειτουργού - Μέχρι τις 17 Ιουλίου.

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση δύο θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού, μέσω του Ιδρύματος Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού. Πρόκειται για μία θέση Λειτουργού Μουσείου, Αρχείου και Κέντρου Μελετών και μία θέση Γραφέα/Λογιστικού Λειτουργού, με τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές έως τις 17 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν να παρακαθίσουν σε προφορικές συνεντεύξεις.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού (Αρχ. Κυπριανού 23), στο Γραφείο 9. Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν αντίγραφα των ακαδημαϊκών τίτλων, των λοιπών απαιτούμενων πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, όπου απαιτείται, ενώ τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο για έλεγχο.

Θέση Λειτουργού Μουσείου, Αρχείου και Κέντρου Μελετών

Η θέση αφορά τη στελέχωση του Ιδρύματος με λειτουργό που θα συμβάλλει στην έρευνα, την τεκμηρίωση, τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, τη μουσειακή λειτουργία, την εκπαίδευση, την εξωστρέφεια και την πολιτιστική ανάπτυξη του οργανισμού.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για θέση με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, που συνδυάζει καθήκοντα ιστορικής έρευνας, αρχειονομίας, μουσειολογίας, πολιτιστικής διαχείρισης, εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ο επιτυχών υποψήφιος θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος.

Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων περιλαμβάνονται πανεπιστημιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο, όπως Πολιτιστικές Σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορικές Επιστήμες, Μουσειολογία, Αρχειονομία, Βιβλιοθηκονομία, Ανθρωπιστικές Σπουδές ή Φιλολογία, τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση μουσείων ή αρχείων, πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λειτουργός θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την καθημερινή λειτουργία του Αρχείου, την καταγραφή, ταξινόμηση και συντήρηση αρχειακού υλικού, την προετοιμασία προϋπολογισμών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επιστημονικών συμποσίων, την εποπτεία προσωπικού και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με ωράριο 38 ωρών εβδομαδιαίως από Τρίτη έως Σάββατο. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε €2.300, πλέον 13ου μισθού.

Θέση Γραφέα / Λογιστικού Λειτουργού

Η δεύτερη θέση αφορά Γραφέα/Λογιστικό Λειτουργό, με βασικά προσόντα απολυτήριο λυκείου, δίπλωμα LCCI Higher στη Λογιστική, πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, καθώς και τουλάχιστον διετή εμπειρία σε γραμματειακά και λογιστικά καθήκοντα.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση αρχείων και φωτογραφικού υλικού, η εξυπηρέτηση επισκεπτών, η τήρηση αρχείων δωρεών, συμβάσεων και οικονομικών στοιχείων, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η συμμετοχή σε ξεναγήσεις και πολιτιστικά προγράμματα, η κατάρτιση προϋπολογισμών και ισολογισμών, καθώς και η εκτέλεση γενικών γραμματειακών και λογιστικών εργασιών.

Το ωράριο είναι επίσης 38 ώρες εβδομαδιαίως, από Τρίτη έως Σάββατο, ενώ οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε €1.450, πλέον 13ου μισθού.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η κατοχή των απαιτούμενων γλωσσικών προσόντων θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.