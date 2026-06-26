Ο καύσωνας αλλάζει το ωράριο των μουσείων του Παρισιού - Ανάμεσά τους Λούβρο, Ορσέ και Άιφελ

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 16:16

Το Palais de Tokyo θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως το Σάββατο, με εξαίρεση το καφέ του, ενώ ο Πύργος του Άιφελ θα κλείνει στις 16:00, αντί τα μεσάνυχτα που ισχύει συνήθως τη θερινή περίοδο.

Το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αναγκάζει κορυφαία μουσεία και μνημεία του Παρισιού να περιορίσουν το ωράριο λειτουργίας τους, σε μια περίοδο που η γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ARTnews, η Γαλλία κατέγραψε την Τρίτη τη υψηλότερη μέση θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ για μήνα Ιούνιο, ενώ σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C. Αντίστοιχες συνθήκες επικρατούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Palais de Tokyo θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως το Σάββατο, με εξαίρεση το καφέ του, ενώ ο Πύργος του Άιφελ θα κλείνει στις 16:00, αντί τα μεσάνυχτα που ισχύει συνήθως τη θερινή περίοδο. Περιορισμένο ωράριο εφαρμόζει και η Αψίδα του Θριάμβου, η οποία θα ολοκληρώνει τη λειτουργία της στις 14:30.

Αλλαγές ισχύουν και για το Μουσείο του Λούβρου, το δημοφιλέστερο μουσείο στον κόσμο με περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το μουσείο θα κλείνει στις 16:00, με τελευταία είσοδο στις 14:00, ενώ η προκράτηση εισιτηρίου είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια του καύσωνα.

Νωρίτερα θα κλείνουν επίσης το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Ορανζερί και το Μουσείο Ροντέν.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι πολιτιστικοί χώροι που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα κλιματισμού ή στεγάζονται σε κτίρια που διατηρούν φυσικά χαμηλότερες θερμοκρασίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προβάλλοντας τους χώρους τους ως σημεία δροσιάς για κατοίκους και επισκέπτες.

Μέχρι στιγμής, χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους παραμένουν το Musée Picasso Paris, το Fondation Louis Vuitton, το Bourse de Commerce – Pinault Collection και το Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

Πηγή: ARTnewshttps://www.tiny.cloud/powered-by-tiny?utm_campaign=poweredby&utm_source=tiny&utm_medium=referral&utm_content=v7