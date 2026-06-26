ΑΚΕΛ για Υφ. Πολιτισμού: «Αδικαιολόγητη η κωλυσιεργία για τα αποτελέσματα της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης» - Οι δράσεις θα ξεκινούσαν 1η Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 12:35

Η καθυστέρηση, όπως σημειώνει το κόμμα, έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια του Ιουνίου ως μήνα υλοποίησης δράσεων, ενώ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στον προγραμματισμό του Ιουλίου.

Για αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι, ενώ το πρόγραμμα προβλεπόταν να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου, στις 26 Ιουνίου τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μην έχουν ανακοινωθεί, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει σοβαρά τον προγραμματισμό των κοινοτήτων και των πολιτιστικών τους δράσεων.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η υλοποίηση του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης θα άρχιζε την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, σχεδόν έναν μήνα αργότερα, οι αιτητές εξακολουθούν να αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όπως επισημαίνει, η καθυστέρηση έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια του Ιουνίου ως μήνα υλοποίησης δράσεων, ενώ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στον προγραμματισμό του Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται σημαντικό μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κοινότητες.

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αφορά κοινότητες και συμπλέγματα κοινοτήτων σε ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίες διοργανώνουν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτιστικών τους δράσεων κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η καθυστέρηση υπονομεύει τον προγραμματισμό των τοπικών αρχών και δυσχεραίνει την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Το ΑΚΕΛ καλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει άμεσα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ανάλογες καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα προγράμματα του Υφυπουργείου, σημειώνοντας πως οι επαναλαμβανόμενες αυτές καθυστερήσεις δεν μπορούν να αποτελούν «τη νέα κανονικότητα» και ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν.

Η προκήρυξη και τι συνέβη πέρσι

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 6η Μαΐου. Παρότι η προκήρυξη προέβλεπε έναρξη υλοποίησης των δράσεων από την 1η Ιουνίου, μέχρι σήμερα, 26 Ιουνίου, τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί.

Για λόγους σύγκρισης, τα αποτελέσματα του αντίστοιχου προγράμματος για το 2025 είχαν δημοσιοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2025, δηλαδή πριν από την προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης των δράσεων.