«Έπρεπε να ακυρωθεί η έκθεση στο NiMAC»: Τι υποστηρίζει ο Αντίδημαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας

Δημοσιεύθηκε 28.06.2026 12:48

Μόλις το έμαθε, ξεκαθάρισε αμέσως τη θέση του λέει, ότι έπρεπε να ακυρωθεί, όμως «δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη».

Τη θέση ότι η έκθεση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας θα έπρεπε να ακυρωθεί, λόγω συμμετοχής καλλιτέχνη που φέρεται να σχεδίασε τη σημαία του ψευδοκράτους, εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, λέγοντας ωστόσο πως αυτό «δεν συνέβη».

Σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, αναφέρει ότι από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, «μόλις περιήλθε σε γνώση μου η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, σύμφωνα με την οποία επρόκειτο να εγκαινιαστεί στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας έκθεση καλλιτέχνη που φέρεται να σχεδίασε τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο, ξεκαθάρισα αμέσως τη θέση μου ότι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονταν, η συγκεκριμένη έκθεση θα έπρεπε να ακυρωθεί» όμως «δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη».