Δημοτική ομάδα ΔΗΣΥ Λευκωσίας: Εκφράζει τη διαφωνία της για τον Τ/κ καλλιτέχνη στην έκθεση του NiMAC - «Προβληματική η συμμετοχή του»

Δημοσιεύθηκε 28.06.2026 14:12

Τη δυσαρέσκεια και την ξεκάθαρη διαφωνία της για τη φιλοξενία έργου καλλιτέχνη σε έκθεση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας εκφράζει η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης φέρεται να είναι ο δημιουργός της σημαίας του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο.

Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Λευκωσίας αναφέρει ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη στη συγκεκριμένη έκθεση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση φιλοξενίας του έργου του στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών.

Όπως σημειώνει, ο εν λόγω καλλιτέχνης «φέρεται να έχει φιλοτεχνήσει τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πενταδάκτυλο», γεγονός που, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ Λευκωσίας, καθιστά προβληματική τη συμμετοχή του στην έκθεση.