Reuters: Ζημιές σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του Λιβάνου καταγγέλλει ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας

Δημοσιεύθηκε 28.06.2026 14:38

Μεταλλικό θραύσμα στον αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών ερειπίων Αλ Μπας, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τύρο του νότιου Λιβάνου, στις 25 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Zohra Bensemra.

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου δηλώνει στο Reuters ότι η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η UNESCO εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση μνημείων.

Εκτεταμένες ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στον νότιο Λίβανο προκάλεσε η σχεδόν τετράμηνη αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου, Γασάν Σαλαμέ, στο Reuters. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πλήττει μόνο στόχους που υπαγορεύονται από στρατιωτική αναγκαιότητα και ότι λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη ευαίσθητων πολιτιστικών χώρων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ένα επιστύλιο αποκολλήθηκε από αρχαίο κίονα σε μνημείο της UNESCO στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, ενώ σε άλλη πόλη του νότιου Λιβάνου καταστράφηκε προσκυνηματικός χώρος σημαντικός τόσο για μουσουλμάνους όσο και για χριστιανούς. Παράλληλα, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στη μεσαιωνική αγορά της Ναμπατίγια, που χρονολογείται από την εποχή των Μαμελούκων, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις ισοπέδωσαν συνοριακές πόλεις με ιστορία αιώνων.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από μία εβδομάδα, οι λιβανικές αρχές δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα της έκτασης των καταστροφών, καθώς ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν ζώνη περίπου 10 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της χώρας, στην οποία οι λιβανικές υπηρεσίες δεν έχουν πρόσβαση.

«Δεν μπορούμε να εργαστούμε υπό τη σκιά της κατοχής», δήλωσε ο Σαλαμέ στο Reuters, προσθέτοντας ότι στη συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνονται το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ και χωριά αιώνων, όπου ζούσαν χριστιανοί, σιίτες και σουνίτες μουσουλμάνοι.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι ακόμη και αρχαίες πόλεις εκτός της ζώνης κατοχής, όπως η Τύρος και η Ναμπατίγια, υπέστησαν σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ εξέφρασε φόβους ότι υπέστη ζημιές και το φρούριο των Σταυροφόρων στην Τεμπνίν.

«Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο οι ρωμαϊκές και οι φοινικικές αρχαιότητες. Είναι επίσης τα ιστορικά κτήρια, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα κτήρια με πολιτιστική χρήση», είπε.

Σε απάντησή του στο Reuters, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν επιδιώκει να προκαλεί «υπερβολικές ζημιές στις πολιτικές υποδομές» και ότι πραγματοποιεί πλήγματα μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα. Πρόσθεσε ότι λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη «ευαίσθητων χώρων» και εφαρμόζει αυστηρή διαδικασία έγκρισης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το κάστρο Μποφόρ για αποθήκευση όπλων, κάτι που οι λιβανικές αρχές απορρίπτουν.

Σύμφωνα με το Reuters, η UNESCO εξέφρασε τον περασμένο μήνα ανησυχία για την κατάσταση διατήρησης της Τύρου, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τελεί υπό καθεστώς ενισχυμένης προστασίας. Ο Σαλαμέ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από τον οργανισμό να εντάξει την πόλη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο, ώστε να ενεργοποιηθούν αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Υπάρχει κάτι συστηματικό: μια συστηματική καταστροφή χωριών, οικισμών και ολόκληρων πόλεων», δήλωσε ο Λιβανέζος υπουργός Πολιτισμού στο Reuters, εκφράζοντας τον φόβο ότι η ισραηλινή εκστρατεία ενδέχεται να εξαφανίσει οριστικά αιώνες λιβανικής ιστορίας.