Προύντζος για NiMac: «Ο Δήμος δεν είχε εμπλοκή στην έκθεση» - Ζήτησε εξέταση του θέματος από τη διοίκηση

Δημοσιεύθηκε 28.06.2026 16:39

Ο δήμαρχος Λευκωσίας διευκρινίζει ότι η έκθεση δεν αποτελεί εκδήλωση του Δήμου, ενώ καλεί τη διοίκηση του NiMac να αξιολογήσει τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στη δημόσια συζήτηση.

Διευκρινίσεις για την έκθεση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMac), η οποία προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της συμμετοχής έργου του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Emin Çizenel, έδωσε ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην προετοιμασία ή την επιμέλειά της, ενώ σημειώνει ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί έγκαιρα από τη διοίκηση του NiMac.

Σε γραπτή του τοποθέτηση, ο κ. Προύντζος αναφέρει ότι η έκθεση «δεν αποτελεί εκδήλωση του Δήμου Λευκωσίας αλλά του NiMac» και ότι ο Δήμος δεν είχε εμπλοκή στην ετοιμασία και επιμέλειά της.

Όπως σημειώνει, ο ίδιος δεν γνώριζε για την έκθεση, δεν παρευρέθηκε στα εγκαίνιά της, ενώ υπογραμμίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, κατά κανόνα, ούτε εγκρίνει ούτε αναμένεται να εγκρίνει τα έργα που παρουσιάζονται σε εκθέσεις κέντρων τεχνών ή μουσείων.

Παράλληλα, παραπέμπει στη σχετική ανακοίνωση του NiMac, επισημαίνοντας ότι «ομιλεί αφ' εαυτής», ενώ παραθέτει αυτούσιο απόσπασμά της, σύμφωνα με το οποίο το έργο «A Lost Moment» του Emin Çizenel αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής, αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία γύρω στο 2007 και παραχωρήθηκε στο NiMac αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα σε άλλες εκθέσεις χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα.

Καταληκτικά, ο δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρει ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί έγκαιρα από τη διοίκηση του NiMac, προσθέτοντας ότι κατά την εξέτασή του θα πρέπει να αξιολογηθούν οι εύλογοι προβληματισμοί που έχουν τεθεί στη δημόσια συζήτηση.