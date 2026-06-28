Απαντά στις αντιδράσεις το NiMAC: Το έργο του Emin Çizenel ανήκει στην Κρατική Συλλογή και έχει εκτεθεί ξανά χωρίς αντιδράσεις

Δημοσιεύθηκε 28.06.2026 16:44

Άποψη από τη βίντεο-εγκατάσταση, μέρος του έργου του Emin Çizenel, το οποίο ανήκει στην Κρατική Συλλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2006. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Το έργο «A Lost Moment» του Emin Çizenel αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής, αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία γύρω στο 2007 και παραχωρήθηκε στο NiMac αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης.

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκθεση «A Slight Indisposition», που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης λόγω της συμμετοχής έργου του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Emin Çizenel, δίνει με ανακοίνωσή του το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMac), τονίζοντας ότι το επίμαχο έργο αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής και έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα.

Σε ανακοίνωσή του, το NiMac διευκρινίζει ότι η έκθεση «A Slight Indisposition» δεν αποτελεί προσωπική έκθεση οποιουδήποτε καλλιτέχνη, αλλά περιλαμβάνει έργα πολλών Κυπρίων και ξένων δημιουργών.

Όπως αναφέρει, το έργο «A Lost Moment» του Emin Çizenel αποτελεί μέρος της Κρατικής Συλλογής, αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία γύρω στο 2007 και παραχωρήθηκε στο NiMac αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης. Προσθέτει ακόμη ότι το έργο έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα σε άλλες εκθέσεις, χωρίς να έχει προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα.

Το NiMac υπογραμμίζει επίσης ότι, όπως και όλα τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου Λευκωσίας, απολαμβάνει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, την οποία, όπως σημειώνει, έχει κατακτήσει εδώ και δεκαετίες. Επισημαίνει ότι οι εκδηλώσεις του δεν εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας, «πόσω μάλλον τα επί μέρους έργα που εκτίθενται στις εκθέσεις μας».

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα αξιολογήσει το ζήτημα σε έκτακτη συνεδρίασή του, στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, «σεβόμενο τη θεσμική του δομή και την αποστολή του».