Υφ. Πολιτισμού: Καμία εμπλοκή στην έκθεση του NiMAC - Τι λέει για τα έργα της Κρατικής Συλλογής

Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 15:31

«Η ένταξη ενός έργου στην Κρατική Συλλογή δεν συνιστά πολιτική επιδοκιμασία ούτε ταύτιση με θέσεις, πράξεις ή συμβολισμούς που συνδέονται με τον/την δημιουργό του».

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμμετοχή έργου του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Emin Çizenel στην έκθεση «A Slight Indisposition», η οποία εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας – NiMAC (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη), προχώρησε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Με επίσημη τοποθέτησή του, το Υφυπουργείο ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην οργάνωση, τη χρηματοδότηση ή την επιμέλεια της συγκεκριμένης έκθεσης.



Αναφερόμενο στο επίμαχο έργο του Emin Çizenel με τίτλο «A Lost Moment», το Υφυπουργείο σημειώνει ότι αυτό αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2007 και έκτοτε ανήκει στην Κρατική Συλλογή Έργων Τέχνης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται με σαφήνεια: «Η ένταξη ενός έργου στην Κρατική Συλλογή δεν συνιστά πολιτική επιδοκιμασία ούτε ταύτιση με θέσεις, πράξεις ή συμβολισμούς που συνδέονται με τον/την δημιουργό του».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η Κρατική Συλλογή Έργων Τέχνης δημιουργήθηκε αρχικά από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ενώ από τον Ιούλιο του 2022, με την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο εμπλουτισμός της συνεχίζεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Στόχος του θεσμού παραμένει η βέλτιστη τεκμηρίωση της πορείας της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα.

Κλείνοντας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις εύλογες ευαισθησίες της κυπριακής κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο φαίνεται να συνδέεται με σύμβολα του κατοχικού καθεστώτος.

Σημειώνει, τέλος, ότι αναγνωρίζει μεν την καλλιτεχνική ελευθερία των επιμελητών μιας έκθεσης, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζει την ιστορική μνήμη, την παράνομη τουρκική κατοχή και το πολιτικό βάρος που φέρουν τέτοιου είδους σύμβολα.