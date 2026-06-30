Κασσιανίδου: «Περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες συμμετείχαν στο πολιτιστικό της Κυπριακής Προεδρίας»

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 20:40

Περιλάμβανε αρχαιολογικές εκθέσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, όπως το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το Καστέλ Σαντ’ Άντζελο στη Ρώμη και το Μουσείο Πικάσο στη Βαρκελώνη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στη Λευκωσία, το Βερολίνο, την Κοπεγχάγη, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, ενώ μουσικές παραγωγές ταξίδεψαν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτεύουσες.

Τον απολογισμό του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, με αφορμή τη συναυλία «Ο Κυπριανός Κατσαρής συναντά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και σηματοδότησε την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού συμμετείχαν στις δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Χαρακτηρίζοντας το πολιτιστικό πρόγραμμα ως το σημαντικότερο εγχείρημα πολιτιστικής διπλωματίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι σχεδιάστηκε ως οργανικό μέρος της συνολικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αξιοποίησε το πολιτιστικό πρόγραμμα ως ένα δυναμικό πεδίο πολιτιστικής διπλωματίας. Μέσα από αυτό προέβαλε τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής παραγωγής», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, το πολιτιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε αρχαιολογικές εκθέσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, όπως το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, το Καστέλ Σαντ’ Άντζελο στη Ρώμη και το Μουσείο Πικάσο στη Βαρκελώνη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στη Λευκωσία, το Βερολίνο, την Κοπεγχάγη, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, ενώ μουσικές παραγωγές ταξίδεψαν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτεύουσες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχηγών κρατών, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις εμβληματικές δράσεις του προγράμματος.

Αποτιμώντας τη συνολική προσπάθεια, η Δρ Κασσιανίδου σημείωσε ότι «περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού συμμετείχαν με κάποιον τρόπο στο πολιτιστικό πρόγραμμα», εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

«Με το έργο, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους ανέδειξαν με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο τον πλούτο και τη δυναμική του πολιτιστικού αποθέματος της Κύπρου», είπε.

Η Υφυπουργός ευχαρίστησε επίσης τους λειτουργούς όλων των Τμημάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το διπλωματικό σώμα και την Ομάδα Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας, σημειώνοντας ότι εργάστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο για την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός πολιτιστικού προγράμματος που αναπτύχθηκε «σε όλες τις ηπείρους».

Όπως κατέληξε, «το πολιτιστικό μας πρόγραμμα συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στην ομολογουμένως πολύ πετυχημένη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε θεσμικό αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο».