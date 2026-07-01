Κασσιανίδου: Προανήγγειλε νέο χορηγικό πρόγραμμα για ανάδειξη κατεχόμενων κοινοτήτων

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 09:36

Πρόγραμμα αφιερωμένο στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της τοπικής μνήμης των κατεχόμενων κοινοτήτων.

Νέο χορηγικό πρόγραμμα για την ανάδειξη και τη μνήμη των κατεχόμενων κοινοτήτων, προανήγγειλε, ενώπιον της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, η υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Συγκεκριμένα, η υφυπουργός Πολιτισμού αποκάλυψε ότι το νέο χορηγικό πρόγραμμα θα φέρει την ονομασία «Νόστος» και θα είναι αφιερωμένο στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της τοπικής μνήμης των κατεχόμενων κοινοτήτων.

Δικαιούχοι, όπως δήλωσε, θα είναι κατεχόμενες κοινότητες, προσφυγικά σωματεία κατεχόμενων κοινοτήτων αλλά και πολιτιστικοί φορείς και φυσικά πρόσωπα.