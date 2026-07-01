Εξελίξεις για Λέμπα και καθεστώς καλλιτέχνη - Τι συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 12:59

Το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, το καθεστώς του καλλιτέχνη, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, τα προβλήματα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και τα στέγαστρα στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Από το καθεστώς του καλλιτέχνη και το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας μέχρι το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, τις ελλείψεις προσωπικού στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και τα στέγαστρα στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου εκτάθηκε η συζήτηση στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με την υφυπουργό Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του προέδρου της Επιτροπής, βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύσανθου Σαββίδη, η υφυπουργός ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων και έργων, ενώ συζητήθηκαν οι κυριότερες εκκρεμότητες που εξακολουθούν να απασχολούν τον πολιτιστικό τομέα.

Κατά τη συνεδρία, έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πολιτιστικός τομέας, την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων και τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καθεστώς καλλιτέχνη: Μέχρι το τέλος του 2026 θα κατατεθεί στην Επιτροπή

Όπως ανέφερε ο κ. Σαββίδης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της υφυπουργού, αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής πριν από το τέλος του 2026. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στη θεσμική κατοχύρωση των ανθρώπων της δημιουργίας, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική προστασία και αναγνώριση της προσφοράς τους.

Ελλείψεις προσωπικού και καθυστερήσεις στο Τμήμα Αρχαιοτήτων

Στη συνεδρία συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού, τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, τις ανάγκες συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στις περιορισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες του Τμήματος να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και τα στέγαστρα στην Πάφο

Αναφορικά με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, η υφυπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το 2029. Ο πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε το μουσείο έργο εθνικής σημασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα της κατασκευής στεγάστρων στο Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου, έργο που εκκρεμεί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. Ο κ. Σαββίδης χαιρέτισε την επαναφορά του θέματος στην ατζέντα, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και να καθοριστούν σαφή χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή του.

Στις 9 Ιουλίου η ανάθεση της διαχείρισης του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας

Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή, στις 9 Ιουλίου προχωρεί η διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισής του. Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την ευχή η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για την πλήρη αξιοποίηση ενός χώρου με ιδιαίτερη σημασία για την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Πολιτείας, ασκώντας ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και συμβάλλοντας στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του πολιτιστικού τομέα.