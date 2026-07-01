Καθεστώς καλλιτέχνη: Από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες θα αξιολογηθεί το νομοσχέδιο - Μέσα Ιουλίου η συνάντηση

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 16:02

Το επόμενο βήμα στην προσπάθεια θεσμοθέτησης του καθεστώτος του καλλιτέχνη ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, αποκαλύπτοντας ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί υπό την αξιολόγηση ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, προτού επιστρέψει στη Βουλή. Την ίδια ώρα, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ανέφερε ότι έχουν προηγηθεί εποικοδομητικές συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόσο με τον πρώην υπουργό Γιάννη Παναγιώτου όσο και με τον νυν υπουργό Μαρίνο Μουσιούττα, με βασικό αντικείμενο τη δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας για τους καλλιτέχνες στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα των επαγγελματικών τους φορέων.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στη διαδικασία να μεταφραστεί στα αγγλικά, ώστε να μελετηθεί από ειδικούς με εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα από την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Όπως εξήγησε, περί τα μέσα Ιουλίου προγραμματίζεται νέα συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των καλλιτεχνών, με στόχο να διαμορφωθεί ένα κοινό κείμενο, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία.Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2026.

«Στόχος είναι να καθίσουμε όλοι μαζί, να δουλέψουμε πάνω στο νομοσχέδιο και να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο που θα αξιοποιεί την εμπειρία χωρών που έχουν ήδη αντιμετωπίσει αντίστοιχα ζητήματα», ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί αναμένεται να καταθέσουν εισηγήσεις που θα βελτιώσουν το νομοσχέδιο και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού πλαισίου.

Οι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στο μονοήμερο συνέδριο ASK PAY TRUST – Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας στον Πολιτιστικό Τομέα, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στο πλαίσιο των δράσεων του Larnaka 2030, σε συνεργασία με το D6:EU και το Culture Action Europe. Στο συνέδριο συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόταση νομοσχεδίου για τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών στην Κύπρο, η έρευνα Cultural Compass της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και παραδείγματα πολιτικών και μοντέλων δίκαιης αμοιβής και προστασίας των καλλιτεχνών από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιρλανδία θεωρείται από τις πιο προχωρημένες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και στήριξη των καλλιτεχνών, έχοντας εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, το πιλοτικό πρόγραμμα Basic Income for the Arts, το οποίο παρέχει εγγυημένο εισόδημα σε επαγγελματίες του πολιτισμού, ενώ διαθέτει και ειδικές ρυθμίσεις για τη φορολογική και κοινωνική τους προστασία.

Στόχος το ν/σ για το καθεστώς να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2026

Από την πλευρά της, η Δρ Κασσιανίδου ανέφερε ότι μετά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή και τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι επαγγελματικοί φορείς, πραγματοποιήθηκαν οι επαφές με το Υπουργείο Εργασίας, από τις οποίες προέκυψε ως βασικό αίτημα η δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας για τους καλλιτέχνες στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ώστε να αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες ως προς τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχύτερη προώθηση αυτού του σκέλους της μεταρρύθμισης.

Η Υφυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την επαναφορά του νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής, εξηγώντας ότι αποφεύγει να δεσμεύεται με ημερομηνίες όταν δεν είναι βέβαιη ότι μπορούν να τηρηθούν. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Υφυπουργείο θα καταφέρει να επαναφέρει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο μέχρι το τέλος του 2026.

Σημειώνεται ότι το καθεστώς του καλλιτέχνη ήταν ένα από τα ζητήματα που έθεσε ως προτεραιότητα η πλειοψηφία των βουλευτών της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ζήτησαν ενημέρωση για την πορεία του νομοσχεδίου, το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς του στη Βουλή, καθώς και διευκρινίσεις για τις πρόνοιες που θα αφορούν το εργασιακό και κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς των καλλιτεχνών.