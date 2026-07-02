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Διαψεύδει δημοσίευμα περί αποχώρησής της η Κασσιανίδου - Η απόφαση είναι στο χέρι του Χριστοδουλίδη
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 07:35
Διαψεύδει δημοσίευμα περί αποχώρησής της η Κασσιανίδου - Η απόφαση είναι στο χέρι του Χριστοδουλίδη

Η Υφυπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι η απόφαση για τυχόν ανασχηματισμό και για το ποια μέλη της κυβέρνησης θα παραμείνουν ή θα αποχωρήσουν ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Δεν έχει εκφράσει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την επιθυμία της να αποχωρήσει από τη θέση της η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, διαψεύδοντας δημοσίευμα που τη φέρει να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που ενδέχεται να αποχωρήσουν στο πλαίσιο ανασχηματισμού.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού πρόσθεσε ότι η απόφαση για τυχόν ανασχηματισμό και για το ποια μέλη της κυβέρνησης θα παραμείνουν ή θα αποχωρήσουν ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εκφράσει πρόθεση να αποχωρήσει από τα καθήκοντά της.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ
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